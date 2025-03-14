Türk doktorlardan Gazzeli yaralılara ameliyat desteği

Proje kapsamında, ameliyat imkânı bulamayan ve acil tedavi bekleyen binlerce Gazzelinin ameliyat edilmesi hedefleniyor. Projenin uygulandığı hastanede görev yapan gönüllü doktorlardan Prof. Dr. İbrahim Uygun, Gazze'nin çok ciddi desteğe ihtiyacı olduğunu belirterek, "İHH'nın büyük çadır kentler kurduğunu, klinik kurduğunu ve hastanelere çok büyük desteğini bizzat gördüm" dedi.

İşgalci İsrail'in saldırıları sebebiyle 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 48 bin 524 kişi şehit oldu, on binlerce kişi ise yaralandı. İsrail'in yoğun saldırıları altında kalan ve pek çoğu kullanılamaz hale gelen hastaneler, artan yaralı sayısı karşısında yetersiz kalıyor. Gazzeli hasta ve yaralılar tedavi edilmeyi bekliyor.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de birçok farklı alanda insani yardım çalışmalarında bulunan İHH, sağlık alanındaki çalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen proje ile şu ana kadar genel cerrahi, üroloji, ortopedi ve kulak burun boğaz alanlarında 357 ameliyat gerçekleştirildi. Proje ile binlerce yaralı ve hastanın ameliyat edilmesi hedefleniyor.

Projenin devam edebilmesi için ise, hayırseverlerin bağışları büyük önem taşıyor.

"İHH'nın hastanelere çok büyük desteğini gördüm"

Gönüllü olarak yaklaşık 2 aydır Gazze'de görev yapan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Uygun, Gazze'de çok ciddi desteğe ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Uygun, "Birçok Türk derneğinin, özellikle İHH'nın büyük çadır kentler kurduğunu, klinik kurduğunu, hastanelere çok büyük desteğini gördüm. Günde binlerce kişiye yemek dağıttığını gördüm. Bildiğim kadarıyla her gün 80 bin kadar yemek dağıtılıyor. Bu çok büyük bir rakam" dedi.

"Gazze'ye yardıma devam edin"

Gazze'de çalıştığı hastanenin çok küçük bir hastane olduğunu belirten Uygun, "Çünkü büyük hastanelerin hepsi harap edilmiş. Bu küçük hastanede zor şartlarda biz sizlerin desteğinizle bu ameliyatları yapabiliyoruz. Bu ameliyatlara destek olan Sivas İHH'ya çok selam ediyorum Gazze'den. Türkiye'deki tüm Müslümanlara, kalbi Gazze'de olan tüm insanlara da selam ediyorum. Lütfen Gazze'ye yardımı esirgemeyin. Gazze'ye yardıma devam edin. Biz burada çok büyük bir gayret içerisinde çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz inşallah. Lütfen yardımlarınızı Gazze'den esirgemeyin" ifadelerini kullandı.

Destek olmak için

İHH'nın Gazze'ye yönelik çalışmalarına ve Gazze Ameliyat Projesi'ne destek olmak isteyen bağışçılar, vakfın internet sitesi üzerinden destek ulaştırabiliyor. Ayrıca, GAZZE yazıp 3072'ye SMS göndererek 30 TL, 4072'ye SMS göndererek ise 180 TL'lik katkı sunulabiliyor.