İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Turgut Bucak kimdir? İYİ Parti Antalya Muratpaşa Belediye Başkan adayı Turgut Bucak kimdir?

İYİ PARTİ ANTALYA MURATPAŞA ADAYI KİM?

İYİ Parti Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Turgut Bucak oldu.

TURGUT BUCAK KİMDİR?

1960 yılından Antalya'nın Korkuteli ilçesinde doğan Turgut Bucak İlk,orta ve lise öğrenimini Antalya'da tamamladı. Esnaf bir ailenin dört çocuğunun en büyüğü olan Bucak, Antalya'da 1983 yılından bugüne kadar'İnci Börek' salonlarında esnaflıkla birlikte börekçilik sanatını icra etmektedir.Börekçiler Odası ve Esnaf Kefalet Kredi Kooperatiflerinde yönetici pozisyonunda uzun yıllar hizmet veren Bucak, 1997 yılında kurucusu olduğu beş binin üzerinde ortak ve kefillerle birlikte on beş bin esnafı bünyesinde barındıran Antalya Muratpaşa Esnaf Kefalet ve kredi Kooperatifinde 2002 yılında başkan olmuş ve bu görevini halen sürdürmektedir.Antalya'nın ve ülkemizin seçkin kefalet kredi kooperatifleri arasında olan Muratpaşa, bugüne kadar 76 milyon Türk Lirası plasmanı esnafımızın emrine sunmuştur. Diğer yandan Batı Akdeniz Bölgesinin kefaletlerini bünyesinde barındıran TESKOMP 6. Bölgesinde çok uzun süredir yönetim kurulu üyesidir. Ve TESKOMP Merkez birliği delegesi görevinde bulunmuştur. Turgut Bucak önceki süreçte; Milliyetçi Hareket Partisinden Meclis Üyesi adaylığı yine aynı partiden Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığının yanı sıra 25 ve 26. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayı olmuştur.

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumculara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurgular. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.