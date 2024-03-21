Turgut Altınok hangi partiden aday? Ankara'nın AK Parti adayı kim?

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TURGUT ALTINOK HANGİ PARTİDEN ADAY?

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu.

ANKARA'NIN AK PARTI ADAYI KİM?

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Turgut Altınok

TURGUT ALTINOK KİMDİR?

1957 yılında Ankara'nın Bala İlçesinde doğdu. İlkokulu Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulu'nda, ortaokulu ve liseyi, Keçiören Kalaba Lisesi'nde tamamladı. Yükseköğrenimini Azerbaycan da Hukuk üzerine yaptı. Türkiye - Azerbaycan ilişkilerine olan katkılarından dolayı Azerbaycan Vektör Uluslararası İlim Merkezi tarafından 'fahri doktora' unvanı bulunuyor.

Turgut Altınok, 3 dönem Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlendi. Genç yaşlardan itibaren Ülkü Ocaklarında görevler almaya başladı ve 25 yaşındayken Milliyetçi Çalışma Partisi Keçiören İlçe Başkanlığına getirildi. Ardından Ankara İl Başkanlığı ile Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği'ne seçildi. 12 Eylül Darbesi sonrasında MHP'de Genel Sekreterlik yaptı, 30 Mart 1994 Yerel Seçimlerinde MHP'den Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Ardından partisinden istifa ederek 18 Nisan 1999'daki Yerel Seçimlerinde Fazilet Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanı seçildi.

28 Şubat sürecinde Fazilet Partisi'nin kapanmasıyla AK Parti'nin kurucuları arasına girdi. 28 Mart 2004 Yerel Seçimleriyle de AK Parti'den Keçiören Belediye Başkanı seçildi. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde ise Büyük Birlik Partisi'nden Keçiören Belediye Başkan adayı olmuştu. Turgut Altınok, evli ve dört çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Ankara İli, Keçiören İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.