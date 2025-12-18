Haberler

TÜMBİFED'den yangınlarla mücadele konusunda geniş katılımlı zirve

Türkiye, yangınlarla mücadelede kurtarmadan önce önlemeye odaklanan uluslararası bir standart için adım attı. TÜMBİFED'in "Birlikte Önleyebiliriz" mottosuyla düzenlediği Yangın Zirvesi, Uludağ'da geniş katılımla gerçekleşirken, zirvede yangın güvenliği ve önleyici tedbirler masaya yatırıldı. TÜMBİFED Genel Sekreteri Dr. İlker Karbuz, zirveye verdikleri desteklerden dolayı başta Genel Başkan Mehmet Hüsrev olmak üzere tüm katılımcılara ve katkı sunan isimlere teşekkür etti.

Tüm Bürokrat ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) tarafından "Birlikte Önleyebiliriz" mottosuyla düzenlenen Yangın Zirvesi, Uludağ Swiss Otel'de geniş katılımla gerçekleştirildi.

Genel Başkan Mehmet Hüsrev'in öncülüğünde düzenlenen zirvede, yangın güvenliği ve önleyici tedbirler ele alınırken, alanında uzman isimler tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

Zirveye, yoğun programına rağmen katılım sağlayan Bilecik Valisi ve TÜMBİFED Genel Başkan Vekili Faik Oktay Sözer, TÜMBİFED Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji ve Altyapı Komisyonu Başkanı Evren Yurttaş, USKEF Başkanı Dr. Umut Elbir ile USKAİD Genel Başkanı Av. Selman Yaray da katıldı.

TÜMBİFED Genel Sekreteri Dr. İlker Karbuz, zirveye verdikleri desteklerden dolayı başta Genel Başkan Mehmet Hüsrev olmak üzere tüm katılımcılara ve katkı sunan isimlere teşekkür etti.

