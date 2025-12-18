TÜMBİFED'den yangınlarla mücadele konusunda geniş katılımlı zirve

Tüm Bürokrat ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) tarafından "Birlikte Önleyebiliriz" mottosuyla düzenlenen Yangın Zirvesi, Uludağ Swiss Otel'de geniş katılımla gerçekleştirildi.

Genel Başkan Mehmet Hüsrev'in öncülüğünde düzenlenen zirvede, yangın güvenliği ve önleyici tedbirler ele alınırken, alanında uzman isimler tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

Zirveye, yoğun programına rağmen katılım sağlayan Bilecik Valisi ve TÜMBİFED Genel Başkan Vekili Faik Oktay Sözer, TÜMBİFED Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji ve Altyapı Komisyonu Başkanı Evren Yurttaş, USKEF Başkanı Dr. Umut Elbir ile USKAİD Genel Başkanı Av. Selman Yaray da katıldı.

TÜMBİFED Genel Sekreteri Dr. İlker Karbuz, zirveye verdikleri desteklerden dolayı başta Genel Başkan Mehmet Hüsrev olmak üzere tüm katılımcılara ve katkı sunan isimlere teşekkür etti.