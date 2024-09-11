Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili soruşturma devam ederken, 7 yıl önce merdivenlerden düşerek öldüğü öne sürülen ablası Tülin Güran ile ilgili de yeni gelişmeler yaşandı. Tülin Güran'ın neden öldüğü merak ediliyor. Savcılık, Tülin Güran'ın ölümüne dair tüm belgeleri çocuk hastanesinden talep etti. Konu ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Tülin Güran kimdir? Narin'in ablası Tülin nasıl öldü? İşte detaylar...

TÜLİN GÜRAN KİMDİR?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ederken, aile ile ilgili bir detay daha ortaya çıktı. 8 yaşındaki Narin'in engelli ablası Tülin Güran'ın da 7 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Narin'in ablasının merdivenlerden düşerek öldüğü söylenirken, otopsi yapılmadığı iddia edildi.

NARİN'İN ABLASI TÜLİN NASIL ÖLDÜ?

Savcılık iddiaların ardından harekete geçti. Savcılığı Narin'in ablası Tülin Güran ile ilgili tüm belgeleri çocuk hastanesinden talep ettiği öğrenildi.