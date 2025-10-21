Tuba Büyüküstün kimdir? Tuba Büyüküstün Hakan Sabancı ile ilgili ne dedi?

Türk televizyon ve sinema dünyasının en başarılı isimlerinden biri olan Tuba Büyüküstün, hem oyunculuğu hem de uluslararası başarılarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Başarılı kariyeri kadar özel hayatıyla da gündeme gelen Büyüküstün, son olarak Hakan Sabancı ile adı aşk dedikodularına karışınca dikkatleri yeniden üzerine çekti. Peki Tuba Büyüküstün kimdir? Hakan Sabancı ile ilgili çıkan iddialara ne yanıt verdi? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN KİMDİR?

Tuba Büyüküstün, Türk dizi ve sinema dünyasının en tanınmış ve en çok beğenilen oyuncularından biridir. 5 Temmuz 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı bölümünden mezun olmuştur.

Oyunculuğa adım atmadan önce reklam filmlerinde rol alarak dikkat çekmiş, ardından ünlü yönetmen Tomris Giritlioğlu'nun desteğiyle profesyonel oyunculuk kariyerine başlamıştır.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN KAÇ YAŞINDA?

Tuba Büyüküstün, 5 Temmuz 1982 doğumludur. 2025 yılı itibariyle 43 yaşındadır.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN NERELİ?

Tuba Büyüküstün, İstanbul doğumludur ve aslen de İstanbulludur.

TUĞBA BÜYÜKÜSTÜN'ÜN KARİYERİ

Tuba Büyüküstün'ün oyunculuk kariyeri 2003 yılında "Sultan Makamı" dizisinde başladığı küçük rolle başladı. Ancak asıl çıkışını 2004 yılında "Çemberimde Gül Oya" dizisinde canlandırdığı Zarife karakteriyle yaptı. Aynı yıl rol aldığı "Gülizar" televizyon filmiyle uluslararası bir ödül aldı. "Ihlamurlar Altında" dizisiyle büyük kitlelere ulaştı ve adını geniş kitlelere duyurdu.

Sinemada ilk önemli rolünü 2005 yılında Çağan Irmak'ın "Babam ve Oğlum" filminde oynayarak aldı. Jean-Claude Van Damme ile birlikte rol aldığı "Sınav", Ortadoğu'da büyük yankı uyandıran "Asi", ve Emmy adaylığı getiren "20 Dakika" dizisi onun önemli projeleri arasında yer aldı.

"Kara Para Aşk", "Gönülçelen", "Cesur ve Güzel" gibi dizilerde başrol oynadı. 2014 yılında UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi seçildi. Kariyeri boyunca birçok ulusal ve uluslararası ödül kazandı ve Türk dizilerinin dünya çapındaki yükselişinde önemli bir rol oynadı.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN HAKAN SABANCI İLE İLGİLİ NE DEDİ?

Tuba Büyüküstün ile iş insanı Hakan Sabancı arasında bir aşk dedikodusu çıkmıştı. Hakan Sabancı'nın, Büyüküstün'ün bir fotoğrafını sosyal medyada beğenip kısa süre sonra bu beğeniyi geri çekmesi, söylentileri alevlendirmişti. Konuyla ilgili basın mensupları tarafından kendisine yöneltilen soruya Tuba Büyüküstün şu şekilde yanıt verdi:

"Bir şey söyleyebilir miyim? Ben, şu an gerçekten bu sorulardan utanıyorum. Başka zaman konuşalım."

Bu açıklamasıyla konuyu geçiştiren Büyüküstün, herhangi bir ilişki iddiasını da doğrulamamış oldu.