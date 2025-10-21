Haberler

Tuba Büyüküstün kimdir? Tuba Büyüküstün Hakan Sabancı ile ilgili ne dedi?

Tuba Büyüküstün kimdir? Tuba Büyüküstün Hakan Sabancı ile ilgili ne dedi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hem Türkiye'de hem de yurt dışında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Tuba Büyüküstün, kariyerindeki başarıları ve zarif duruşuyla yıllardır gündemden düşmüyor. Son dönemde ise adı, iş insanı Hakan Sabancı ile anılmasıyla yeniden magazin dünyasının odağına yerleşti. Peki, Tuba Büyüküstün kimdir? Tuba Büyüküstün Hakan Sabancı ile ilgili ne dedi?

Türk televizyon ve sinema dünyasının en başarılı isimlerinden biri olan Tuba Büyüküstün, hem oyunculuğu hem de uluslararası başarılarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Başarılı kariyeri kadar özel hayatıyla da gündeme gelen Büyüküstün, son olarak Hakan Sabancı ile adı aşk dedikodularına karışınca dikkatleri yeniden üzerine çekti. Peki Tuba Büyüküstün kimdir? Hakan Sabancı ile ilgili çıkan iddialara ne yanıt verdi? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN KİMDİR?

Tuba Büyüküstün, Türk dizi ve sinema dünyasının en tanınmış ve en çok beğenilen oyuncularından biridir. 5 Temmuz 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı bölümünden mezun olmuştur.

Oyunculuğa adım atmadan önce reklam filmlerinde rol alarak dikkat çekmiş, ardından ünlü yönetmen Tomris Giritlioğlu'nun desteğiyle profesyonel oyunculuk kariyerine başlamıştır.

Tuba Büyüküstün kimdir? Tuba Büyüküstün Hakan Sabancı ile ilgili ne dedi?

TUBA BÜYÜKÜSTÜN KAÇ YAŞINDA?

Tuba Büyüküstün, 5 Temmuz 1982 doğumludur. 2025 yılı itibariyle 43 yaşındadır.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN NERELİ?

Tuba Büyüküstün, İstanbul doğumludur ve aslen de İstanbulludur.

Tuba Büyüküstün kimdir? Tuba Büyüküstün Hakan Sabancı ile ilgili ne dedi?

TUĞBA BÜYÜKÜSTÜN'ÜN KARİYERİ

Tuba Büyüküstün'ün oyunculuk kariyeri 2003 yılında "Sultan Makamı" dizisinde başladığı küçük rolle başladı. Ancak asıl çıkışını 2004 yılında "Çemberimde Gül Oya" dizisinde canlandırdığı Zarife karakteriyle yaptı. Aynı yıl rol aldığı "Gülizar" televizyon filmiyle uluslararası bir ödül aldı. "Ihlamurlar Altında" dizisiyle büyük kitlelere ulaştı ve adını geniş kitlelere duyurdu.

Sinemada ilk önemli rolünü 2005 yılında Çağan Irmak'ın "Babam ve Oğlum" filminde oynayarak aldı. Jean-Claude Van Damme ile birlikte rol aldığı "Sınav", Ortadoğu'da büyük yankı uyandıran "Asi", ve Emmy adaylığı getiren "20 Dakika" dizisi onun önemli projeleri arasında yer aldı.

"Kara Para Aşk", "Gönülçelen", "Cesur ve Güzel" gibi dizilerde başrol oynadı. 2014 yılında UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi seçildi. Kariyeri boyunca birçok ulusal ve uluslararası ödül kazandı ve Türk dizilerinin dünya çapındaki yükselişinde önemli bir rol oynadı.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN HAKAN SABANCI İLE İLGİLİ NE DEDİ?

Tuba Büyüküstün ile iş insanı Hakan Sabancı arasında bir aşk dedikodusu çıkmıştı. Hakan Sabancı'nın, Büyüküstün'ün bir fotoğrafını sosyal medyada beğenip kısa süre sonra bu beğeniyi geri çekmesi, söylentileri alevlendirmişti. Konuyla ilgili basın mensupları tarafından kendisine yöneltilen soruya Tuba Büyüküstün şu şekilde yanıt verdi:

"Bir şey söyleyebilir miyim? Ben, şu an gerçekten bu sorulardan utanıyorum. Başka zaman konuşalım."

Bu açıklamasıyla konuyu geçiştiren Büyüküstün, herhangi bir ilişki iddiasını da doğrulamamış oldu.

Haberler.com / Sahra Arslan - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de Ederson depremi

Fenerbahçe'de Ederson depremi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ali Mahir Başarır'a 250 bin TL'lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan harekete geçti! CHP'li Başarır'a çifte şok
İYİ Parti'den ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP'ye katıldı

"AK Parti 3 kez kapımı çaldı" diyen milletvekili CHP'ye katıldı
Bir annenin çaresizliği: Kayda alan kişi müdahale etmedi, videoyu izleyenler kahroldu

Çaresizliğin görüntüsü
Fenerbahçe'de Ederson depremi

Fenerbahçe'de Ederson depremi
WhatsApp'a milyonlarca kullanıcıyı mest edecek bomba özellik geliyor

WhatsApp'a bomba özellik geliyor! Milyonlarca kullanıcı mest olacak
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş

İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş
İçinde çocuğun da bulunduğu otomobile vahşice saldırdılar

Hüngür hüngür ağlayan çocuğa da aldırış etmediler
Deplasman dönüşü takım otobüsüne saldırdılar, şoförü taşla öldürdüler

Deplasman dönüşü şoförü taşla öldürdüler
Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı

Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı
Minguzzi davasında 'talihsizlik' diyen sanık avukatı salonda aniden düştü

"Ahmet'in talihsizliği" diyen avukat kendini yerde buldu
Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.