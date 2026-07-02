Trump'ın Türkiye ziyareti öncesi kritik beklenti: 700 milyon dolarlık motor teslimatı

Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, ABD gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Trump'ın NATO Zirvesi'ne katılımı, Türkiye ile savunma sanayii alanındaki olası gelişmeler ve ABD'deki iç gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalar yapan Sural, önümüzdeki sürecin kritik başlıklara sahne olacağını ifade etti.

"TÜRKİYE ZİYARETİNDE 700 MİLYON DOLARLIK MOTOR TESLİMATI GÜNDEME GELEBİLİR"

Donald Trump'ın NATO Zirvesi'ne katılacağını bizzat duyurduğunu belirten Sural, Trump'ın Türkiye'ye gelmesi halinde savunma sanayi alanında önemli gelişmeler yaşanabileceğini söyledi.

Sural, "Trump'ın Türkiye'ye gittiğinde 700 milyon dolarlık motor teslimatıyla ilgili bir gelişme bekliyoruz." ifadelerini kullanarak gözlerin zirveye çevrildiğini belirtti. Ayrıca bu zirvenin Trump'ın katılacağı son NATO Zirvesi olabileceğine yönelik değerlendirmelerin de yapıldığını aktardı.

"DOĞUMLA VATANDAŞLIK KARARI GÜNDEMDEKİ YERİNİ KORUYOR"

ABD iç siyasetindeki gelişmelere de değinen Sural, Trump'ın göreve gelir gelmez doğumla vatandaşlık hakkını sınırlandırmayı amaçlayan kararnameyi imzaladığını hatırlattı. Sural, söz konusu düzenlemenin ABD kamuoyunda ve hukuk çevrelerinde tartışılmaya devam ettiğini ifade etti.

"ABD'NİN 250. YILI İÇİN MİLYONLARCA DOLAR HARCANDI"

ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü kutlamaları için büyük bütçeler ayrıldığını belirten Sural, kutlamalar kapsamında milyonlarca dolar harcandığını söyledi. Sural ayrıca, 2018 yılından bu yana aşırı sıcaklar nedeniyle en az 13 bin kişinin hayatını kaybettiğini aktarırken, Donald Trump'ın son iki yılda servetini üç katına çıkardığını belirterek ABD gündemindeki ekonomik gelişmelere de dikkat çekti.