Trump İspanya'yı göçmenler üzerinden hedef aldı: Mahvolacaksınız

Abd Başkanı Donald Trump, İspanya ile Washington arasında son dönemde artan gerilimi daha da tırmandıracak açıklamalarda bulundu. İspanya'nın göç politikasını hedef alan Trump, ülkenin mevcut yaklaşımını sürdürmesi halinde ciddi sonuçlarla karşılaşacağını öne sürdü.

"İSPANYA MAHVOLACAK"

Trump, özellikle İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta üzerinden yaşanan kitlesel göçmen geçişlerine dikkat çekti. Çok sayıda göçmenin kısa süre içerisinde bölgeye ulaşmasını eleştiren ABD Başkanı, yaşananların ülkenin geleceği açısından büyük risk oluşturduğunu savundu.

Trump, "İspanya mahvolmuş bir ülke olacak" ifadelerini kullanarak göçmen akınının kontrol altına alınmaması durumunda ülkenin ağır sonuçlarla karşı karşıya kalacağını ileri sürdü.

ABD Başkanı, Ceuta'da yaşananları "izlemesi çok üzücü" olarak nitelendirirken, bu ölçekte bir göçmen hareketinin ülkenin yapısını değiştirebileceğini savundu.

NATO ÜZERİNDEN DE YÜKLENDİ

Trump'ın İspanya'ya yönelik eleştirileri göç politikasıyla sınırlı kalmadı. ABD Başkanı, Madrid yönetiminin NATO kapsamındaki savunma harcamalarına yaklaşımından da rahatsızlığını dile getirdi.

NATO üyelerinden savunmaya daha fazla kaynak ayırmalarını isteyen Trump, İspanya'nın diğer müttefiklerle aynı ölçüde sorumluluk üstlenmediğini savundu.

Madrid yönetimi ise savunma harcamalarının yalnızca gayrisafi yurt içi hasılaya oranıyla değerlendirilmesine karşı çıkıyor ve NATO için gerekli askeri kapasiteyi sağlayacağını belirtiyor.

İRAN KONUSU İKİ ÜLKEYİ KARŞI KARŞIYA GETİRDİ

Washington ile Madrid arasındaki anlaşmazlığın bir diğer önemli başlığı ise İran'a yönelik askeri operasyonlar oldu.

İspanya yönetimi, ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü operasyonlara doğrudan destek vermeyi reddetti. Madrid'in ülkedeki askeri üslerin ve İspanyol hava sahasının operasyonlarda kullanılmasına yönelik tutumu Trump yönetiminin tepkisini çekti.

Trump da bu nedenle İspanya yönetimini daha önce sert ifadelerle eleştirmişti.

TRUMP İSPANYA'YI DAHA ÖNCE DE HEDEF ALMIŞTI

ABD Başkanı, NATO'daki savunma harcamaları nedeniyle İspanya'ya yönelik eleştirilerini daha önce de birçok kez dile getirdi. Madrid'in ittifak içindeki yükümlülüklerini yeterince yerine getirmediğini savunan Trump, ülkenin tutumunun diğer NATO üyelerine karşı adil olmadığını ileri sürdü.

İspanya yönetimi ise NATO üyeliğine ve ittifakın ortak savunmasına bağlılığını sürdüreceğini, ancak savunma harcamaları ve İran'a yönelik askeri operasyonlar konusunda kendi politikasını uygulayacağını belirtiyor.

Trump'ın son açıklamasıyla birlikte göç, NATO harcamaları ve İran operasyonları nedeniyle Washington-Madrid hattındaki gerilim bir kez daha gündemin üst sıralarına çıktı.