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İstanbul, Mardin ve Manisa'da 3 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

İstanbul, Mardin ve Manisa'da 3 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, yıllardır faili meçhul olarak kalan Zeynep Yıldırım, İsmail Akın ve Abdurrahman Aysu cinayetlerinin yürütülen yeni çalışmalarla aydınlatıldığını açıkladı. Gürlek, 24 Nisan’dan bu yana 40 ayrı dosyada 46 maktul ve 7 yaralının bulunduğu olayların çözüldüğünü belirterek, “Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir faili meçhulün peşini bırakmayacağız” dedi.

  • Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda İstanbul, Mardin ve Manisa'da 3 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını açıkladı.
  • 24 Nisan 2026'da kurulan daire başkanlığı, kuruluşundan bu yana 40 ayrı dosyada 46 maktul ve 7 yaralının bulunduğu olayları aydınlattı.
  • Aydınlatılan cinayetler: İstanbul'da 2022'de kaybolan Zeynep Yıldırım, Mardin/Nusaybin'de 2012'de İsmail ve Elif Akın, Manisa/Akhisar'da 2016'da Abdurrahman Aysu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın koordinasyonundaki çalışmalar kapsamında 3 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı.

Gürlek, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarının ortaklaşa yürüttüğü titiz teknolojik takip ve delil incelemeleri sonucunda aydınlatılan 3 olayın detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

ZEYNEP YILDIRIM, İSMAİL AKIN VE ABDURRAHMAN AYSU CİNAYETLERİ AYDINLATILDI

İstanbul (2022): 12 Eylül 2022 tarihinden bu yana kayıp olarak aranan Zeynep Yıldırım’ın, en son Fethi Dağlı ile iletişim kurduğu tespit edildi. Başka bir cinayet suçlamasından tutuklu bulunan Dağlı'nın sorgusu ve 1 Eylül 2026'da yapılan yer gösterme işlemi sonucu Yıldırım’ın cansız bedenine ulaşıldı. Kimliği Adli Tıp Kurumu tarafından doğrulanan şüpheli Dağlı, bu soruşturma kapsamında yeniden tutuklandı.

Mardin / Nusaybin (2012): 2012 yılında İsmail Akın ile 10 yaşındaki kızı Elif Akın’ın katledilmesine ilişkin dosya 14 yıl sonra yeniden açıldı. Beyanlardaki çelişkiler, HTS kayıtları ve daraltılmış baz çalışmalarıyla yeni delillere ulaşıldı. 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Manisa / Akhisar (2016): 2016 yılında öldürülen Abdurrahman Aysu cinayetine ilişkin yürütülen yeni incelemelerde failler ve suçu gizleyen şüpheliler belirlendi. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manisa, Bursa ve İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

24 NİSAN'DAN BU YANA 40 DOSYA VE 46 MAKTUL İÇİN ADALET SAĞLANDI

Çözüme kavuşturulan son olaylarla birlikte bilançoyu da paylaşan Bakan Gürlek, 24 Nisan 2026 tarihinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının kısa sürede önemli bir başarıya imza attığını vurguladı. Kurulduğu günden bu yana yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 40 ayrı faili meçhul dosyada; 46 maktul ve 7 yaralının bulunduğu olayların tamamen aydınlatıldığı bilgisi verildi.

"HİÇBİR FAİLİ MEÇHULÜN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Süreçte emeği geçen savcılıklara, emniyet, jandarma, adli tıp ve özel daire başkanlığı personeline teşekkür eden Adalet Bakanı Akın Gürlek, suçlularla mücadelede kararlılık mesajı verdi:

"Teknolojinin sunduğu bütün imkânlardan yararlanarak, eski dosyalardaki her bir delili yeniden incelemeye, çelişkileri tek tek değerlendirmeye ve faili meçhul olayların üzerindeki karanlığı kaldırmaya devam edeceğiz. Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyayı unutmayacak, hiçbir faili meçhulün peşini bırakmayacağız."

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıHcrfyztnkt:

Faili meçhul olarak adlandırdıkları cinayetlerin büyük çoğunluğu yine aynı parti hükümeti döneminde yaşandı. Zamanında aydınlatılmasına ne engel oldu da şimdi çözme gayretine girdiler?

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Devletim çalışıyor Allah gani gani razı olsun ..

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Haber YorumlarıAdil ÖZDEMİR:

23 yıldır çalışmıyordu yani?

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Adalet Bakanı faili meçhul cinayetleri çözdürüyor tebrik ederiz fakat olacak cinayetlere ailelerin yok olmasına, babanın evlat, evladın baba katili olmasına da önlemler alınması gerekir. her gün 3. sayfa haberleri okuyoruz. çok caydırıcı ürkütücü, ürpertici hatta cezaevlerinde ağırlaştırılmış kuyu tipi hücre cezaları uygulanması gerekir.

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Haber Yorumlarıfaruk nador:

adil doğru söyle bu anlama getirebilmek için çok uğraştınmı yoksa ilk aklına gelen bu mu oldu öyleyse mantık öğretmeninle görüşmemiz gerekecek

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