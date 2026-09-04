Suikast timi sanığına yardım eden 10 şüpheli yakalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe'ye firari olduğu dönemde maddi yardımda bulundukları tespit edilen 10 şüpheli, İstanbul ve Eskişehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından Muğla'ya getirileceği öğrenildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.

Soruşturmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe'nin firari olduğu dönemde kendisine yardım ettiği belirlenen kişiler mercek altına alındı.

DİJİTAL MATERYALLERDEN TESPİT EDİLDİLER

Soruşturma kapsamında Karatepe'den ele geçirilen dijital materyaller incelendi. İncelemelerde bazı kişilerin, Karatepe'nin firari olarak arandığı dönemde kendisine maddi yardımda bulunduğu yönünde bulgulara ulaşıldı.

Şüphelilerin FETÖ ile irtibatlı oldukları yönünde de tespit ve teşhislerin bulunduğu belirtildi.

İKİ İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Elde edilen bulguların ardından İstanbul'da 5, Eskişehir'de 5 olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında operasyon kararı verildi.

Sabah saatlerinde iki ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 10 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde bulunan dijital materyallere de el konuldu.

MUĞLA'YA GETİRİLECEKLER

Gözaltına alınan şüphelilerin Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınarak soruşturmanın yürütüldüğü Muğla'ya getirileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı