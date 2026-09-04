Komşusunu o halde görünce fotoğrafını çekip paylaştı

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf ve beraberindeki not, evliliklerde yaşanan boşanma süreçlerini ve bu süreçte erkeklerin yaşadığı barınma krizini yeniden gündeme taşıdı.

"TEK OLMADIĞIMI ANLADIM"

Boşanma sürecinde olan komşusunu evinin önündeki otomobilde uyurken fark eden bir vatandaş, yaşadığı şaşkınlığı ve empatik duygularını sosyal medya hesabından paylaştı. Kendi başından geçen benzer süreçleri hatırlatan vatandaş "Boşanma aşamasında olup da eşinin tahriklerine dayanamayıp evi terk eden, geceyi arabada geçirip uyuyan erkekler var; bir ben değilmişim" paylaşımında ifadelerine yer verdi.

ÇOK SAYIDA YORUM ALDI

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşım, kullanıcılar arasında yoğun bir tartışma başlattı. Pek çok erkek kullanıcı benzer süreçlerden geçtiklerini belirterek deneyimlerini aktarırken, sosyal medya kullanıcıları boşanma aşamasındaki çiftlerin yaşadığı psikolojik baskılara ve süreç yönetimine dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com