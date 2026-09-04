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Konserde tansiyon yükseldi! Ünlü şarkıcı sahneyi terk edince arbede çıktı

Konserde tansiyon yükseldi! Ünlü şarkıcı sahneyi terk edince arbede çıktı Haber Videosunu İzle
Konserde tansiyon yükseldi! Ünlü şarkıcı sahneyi terk edince arbede çıktı
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Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş’un Malatya’da verdiği konser, seyirci ile sahne arasındaki mesafe nedeniyle yarıda kaldı. İddiaya göre Kuş, talepleri karşılanmayınca sahneden indi. Ardından konser alanında arbede çıktı.

“Sevmedim Deme”, “Rüya Gibi”, “Baba Yak”, “Karalaya Karalaya”, “Nabız” ve “Manolya” gibi şarkılarıyla tanınan Kurtuluş Kuş, Malatya’da bir derneğin düzenlediği etkinlik kapsamında sahne aldı.

Ancak konser sırasında beklenmedik bir kriz yaşandı. İddiaya göre sanatçı ile izleyicilerin bulunduğu bölüm arasına yaklaşık 200 metrelik mesafe bırakıldı. Sandalyelerin de yerleştirildiği alanda seyircilerle sahne arasında bir protokol bölümü oluşturuldu.

Kurtuluş Kuş’un ise daha yakın ve halkla iç içe bir konser vermek istediği belirtildi. Bu nedenle organizasyon yetkililerinden aradaki engellerin kaldırılmasını isteyen şarkıcı, talebinin karşılanmaması üzerine tepki gösterdi.

İddiaya göre Kuş, “Oradaki insanlar buraya gelmediği sürece ben iniyorum” diyerek sahneden ayrılacağını söyledi.

KONSERİ YARIDA BIRAKTI

Yaşanan gerilimin ardından ünlü şarkıcı performansını tamamlamadan sahneyi terk etti. Kuş’un sahneden inmesinin ardından bazı seyirciler ile etkinlik görevlileri arasında tartışma başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma arbedeye dönüşürken, konser alanında gergin anlar yaşandı. 

Kaynak: Haberler.com
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