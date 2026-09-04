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BM: 2027, tarihin en sıcak yılı olabilir

BM: 2027, tarihin en sıcak yılı olabilir
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Birleşmiş Milletler ve Dünya Meteoroloji Örgütü, El Nino hava olayının küresel ısınmayla birleşmesi sonucu 2027 yılının insanlık tarihinin en sıcak yılı olabileceğini bildirdi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, gezegenin tehlikeli bir bölgeye girdiğini vurgulayarak iklim kriziyle mücadelede zaman kaybedilmemesi gerektiğini söyledi.

BİRLEŞMİŞ Milletler, El Nino hava olayının küresel ısınmayla birleşmesi sonucu 2027 yılının insanlık tarihinin en sıcak yılı olabileceğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Pasifik Okyanusu merkezli El Nino hava olayının hızla güçlendiğini ve son bin yılda kaydedilen en şiddetli seviyeye doğru ilerlediğini duyurdu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, gezegenin daha önce tecrübe etmediği bir tehlike bölgesine girdiğini belirterek, artık kaybedilecek bir anın bile kalmadığını ve iklim kriziyle mücadele yarışının kazanılması gerektiğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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