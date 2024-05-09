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Trans güzellik yarışması mı düzenlendi? Antalya'daki trans güzellik yarışmasını kazanan kim?

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Trans güzellik yarışması mı düzenlendi? Antalya'daki trans güzellik yarışmasını kazanan kim? Antalya'da büyük bir heyecana sahne olan trans güzellik yarışması sona erdi. Yarışmada birbirinden güzel ve yetenekli yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Yarışmayı kimin kazandığı ise merakla beklenen sorular arasında yer alıyor.

Antalya'da bir eğlence merkezinde düzenlenen ve yarışmacılarının tamamının trans bireylerden oluştuğu güzellik yarışması, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yarışma ile ilgili paylaşılan videolar binlerce etkileşim alırken, olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Trans güzellik yarışması mı düzenlendi? Antalya'daki trans güzellik yarışmasını kazanan kim? İşte merak edilenler...

ANTALYA'DA TRANS GÜZELLİK YARIŞMASI MI YAPILDI?

Antalya'da bir eğlence merkezinde trans bireylere özel bir güzellik ayrışması düzenlendi. Güzellik yarışmasında 10'dan fazla trans birey bir araya gelerek yarıştı. Yapılan oylama sonucu birinci olan ve sıralamaya giren diğer kişiler güzellik tacını almaya hak kazandı.

Trans güzellik yarışması mı düzenlendi? Antalya'daki trans güzellik yarışmasını kazanan kim?

2004'ten bu yana Miss International Queen adıyla düzenlenen uluslararası trans kadınlar güzellik yarışması, her yıl farklı bir ülkede yapılıyor. Bu organizasyonun bir benzeri de Türkiye'de yapıldı. Antalya'da düzenlenen trans güzellik yarışmasına katılan çok sayıda kişi jürinin karşısına çıkarak birbiriyle yarıştı. Etkinlikte kayda geçen görüntüler ise oldukça dikkat çekti.

Trans güzellik yarışması mı düzenlendi? Antalya'daki trans güzellik yarışmasını kazanan kim?

ÖRÜNTÜLERE BİNLERCE YORUM YAĞDI

Düzenlenen yarışmanın görüntüleri sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Binlerce kullanıcının dikkatini çeken o anlara ilişkin çok sayıda beğeni ve eleştiri yorumu yapıldı

Sosyal medyada yapılan bazı yorumlar şöyle;

Trans güzellik yarışması mı düzenlendi? Antalya'daki trans güzellik yarışmasını kazanan kim?

Trans güzellik yarışması mı düzenlendi? Antalya'daki trans güzellik yarışmasını kazanan kim?

Trans güzellik yarışması mı düzenlendi? Antalya'daki trans güzellik yarışmasını kazanan kim?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Güzellik Yarışması Antalya Etkinlikler 3.Sayfa Gündem Yaşam Haberler

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