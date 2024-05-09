Trans güzellik yarışması mı düzenlendi? Antalya'daki trans güzellik yarışmasını kazanan kim?

Antalya'da bir eğlence merkezinde düzenlenen ve yarışmacılarının tamamının trans bireylerden oluştuğu güzellik yarışması, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yarışma ile ilgili paylaşılan videolar binlerce etkileşim alırken, olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Trans güzellik yarışması mı düzenlendi? Antalya'daki trans güzellik yarışmasını kazanan kim? İşte merak edilenler...

ANTALYA'DA TRANS GÜZELLİK YARIŞMASI MI YAPILDI?

Antalya'da bir eğlence merkezinde trans bireylere özel bir güzellik ayrışması düzenlendi. Güzellik yarışmasında 10'dan fazla trans birey bir araya gelerek yarıştı. Yapılan oylama sonucu birinci olan ve sıralamaya giren diğer kişiler güzellik tacını almaya hak kazandı.

2004'ten bu yana Miss International Queen adıyla düzenlenen uluslararası trans kadınlar güzellik yarışması, her yıl farklı bir ülkede yapılıyor. Bu organizasyonun bir benzeri de Türkiye'de yapıldı. Antalya'da düzenlenen trans güzellik yarışmasına katılan çok sayıda kişi jürinin karşısına çıkarak birbiriyle yarıştı. Etkinlikte kayda geçen görüntüler ise oldukça dikkat çekti.

ÖRÜNTÜLERE BİNLERCE YORUM YAĞDI

Düzenlenen yarışmanın görüntüleri sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Binlerce kullanıcının dikkatini çeken o anlara ilişkin çok sayıda beğeni ve eleştiri yorumu yapıldı

Sosyal medyada yapılan bazı yorumlar şöyle;