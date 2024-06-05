Trabzon Kurban kesim ve satış yerleri 2024: Trabzon'da kurban pazarı nereye, hangi ilçeye kuruluyor?

Kurban Bayramı öncesinde şehrin çeşitli noktalarında kurban satışı ve kurban kesimi yapılacak. Kurban kesim ve satış yerlerinin nereye kurulacağı merak ediliyor. Kurban kesecek olan vatandaşlar, kurban kesim noktalarını araştırıyor. Kurban kesimi için Trabzon'da hangi ilçelere alan kuruldu? Trabzon'da kurbanlık nereden alınır?

TRABZON'DA KURBAN PAZARI HANGİ İLÇELERE KURULUYOR?

Trabzon'da kurban satış yerleri açıklandı. Samsun Valiliği kurban pazarları listesini yayınladı. İşte kurban satış yerleri,

TRABZON'DA KURBAN KESİM NOKTALARI NEREDE?

2024 yılı İl/İlçe Kurban Hizmetleri komisyonlarınca izin verilen geçici kurban satış ve kesim yerlerinin listesi açıklandı.