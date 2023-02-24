Oyuncu Toprak Sağlam kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Toprak Sağlam kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Toprak Sağlam kimdir? Toprak Sağlam kaç yaşında, nereli? Toprak Sağlam hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...

Yalı Çapkını dizisine dahil olacağı yönündeki haberlerle gündem olan Toprak Sağlam'ın hayatı merak konusu oldu. Yalı Çapkını dizisiyle adından söz ettiren Toprak Sağlam kimdir, kaç yaşında ve Spotify hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Toprak Sağlam kimdir? Toprak Sağlam kaç yaşında, nereli? Toprak Sağlam hangi dizilerde oynadı? Detaylar haberimizdedir…

TOPRAK SAĞLAM KİMDİR?

Toprak Sağlam 9 Ekim 1985'te İstanbul'da doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi (MSM) Konservatuvarı tiyatro bölümünden birincilikle mezun oldu. 11 yıl halk dansları yapmış halen dansla uğraşmakta. Ayrıca yıllardır gitar çalıp şarkı söyleyerek müzikle olan bağını sürdürmektedir.

TOPRAK SAĞLAM HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2005: İlk Göz Ağrısı

2006: Cemile

2006: Karınca Yuvası

2007: Kuzey Rüzgarı

2008: Dantel

2009: Hicran Yarası

2010-2011: Yerden Yüksek

2012: Böyle Bitmesin

2013: Osmanlı Tokadı

2015: Kara Ekmek

2016-2017: Bodrum Masalı

2018: Mehmed: Bir Cihan Fatihi

2019-2020: Güvercin

2020: Şeref Sözü

2021: Kahraman Babam

2021-2022: Elkızı

2023-: Yalı Çapkını