Toprak Sağlam kimdir? Toprak Sağlam kaç yaşında, nereli? Toprak Sağlam hangi dizilerde oynadı?
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Oyuncu Toprak Sağlam kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Toprak Sağlam kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Toprak Sağlam kimdir? Toprak Sağlam kaç yaşında, nereli? Toprak Sağlam hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...
Yalı Çapkını dizisine dahil olacağı yönündeki haberlerle gündem olan Toprak Sağlam'ın hayatı merak konusu oldu. Yalı Çapkını dizisiyle adından söz ettiren Toprak Sağlam kimdir, kaç yaşında ve Spotify hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Toprak Sağlam kimdir? Toprak Sağlam kaç yaşında, nereli? Toprak Sağlam hangi dizilerde oynadı? Detaylar haberimizdedir…
TOPRAK SAĞLAM KİMDİR?
Toprak Sağlam 9 Ekim 1985'te İstanbul'da doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi (MSM) Konservatuvarı tiyatro bölümünden birincilikle mezun oldu. 11 yıl halk dansları yapmış halen dansla uğraşmakta. Ayrıca yıllardır gitar çalıp şarkı söyleyerek müzikle olan bağını sürdürmektedir.
TOPRAK SAĞLAM HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2005: İlk Göz Ağrısı
2006: Cemile
2006: Karınca Yuvası
2007: Kuzey Rüzgarı
2008: Dantel
2009: Hicran Yarası
2010-2011: Yerden Yüksek
2012: Böyle Bitmesin
2013: Osmanlı Tokadı
2015: Kara Ekmek
2016-2017: Bodrum Masalı
2018: Mehmed: Bir Cihan Fatihi
2019-2020: Güvercin
2020: Şeref Sözü
2021: Kahraman Babam
2021-2022: Elkızı
2023-: Yalı Çapkını