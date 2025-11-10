Haberler

TOKİ kura çekimi nerede yapılacak, CANLI nereden yayınlanacak?

TOKİ kura çekimi nerede yapılacak, CANLI nereden yayınlanacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TOKİ kura çekimi nerede yapılacak, merak ediliyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilecek "Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda ve idare yetkililerinin denetiminde yapılacak. Peki, TOKİ 500 bin konut kura çekimleri nerede, hangi ilde İstanbul Ankara İzmir nerede yapılacak? İşte TOKİ kura çekimi hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Detaylar...

TOKİ kura çekimi nerede yapılacak? TOKİ tarafından yürütülen konut projelerinde hak sahibi belirleme süreci noter huzurunda gerçekleştirilecek. Her il ve ilçede farklı alanlarda düzenlenecek kura çekimleri, idare gözetiminde ve canlı yayınla takip edilebilecek.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NEREDE YAPILACAK?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) kura çekimleri için tek bir sabit mekana bağlı kalmayacak. Her proje için iller ve ilçelere göre belirlenen farklı salonlar veya noter huzurunda oluşturulan canlı yayın ortamları tercih edilecek. Bu yöntemle kura sürecinin yerelde yürütülmesi ve başvuru sahiplerinin daha kolay katılım sağlaması amaçlanıyor. İdare yetkilileri, her çekilişi noter gözetiminde ve resmi usullere uygun şekilde gerçekleştirecek.

Kura çekimleri, farklı alıcı kategorilerinde yer alan vatandaşlar arasında yapılacak. Şehit aileleri, gazi ve maluller, en az yüzde 40 engelli vatandaşlar, emekliler, gençler ve üç veya daha fazla çocuğu olan aileler için belirli oranlarda kontenjan ayrılacak. Kontenjanlardan faydalanamayan başvuru sahipleri, "Diğer Alıcılar" kategorisinde yeniden kuraya dahil edilecek.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

TOKİ kura çekimleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Her proje için ayrı bir yayın planı oluşturulacak ve vatandaşlar kurayı internet üzerinden canlı şekilde takip edebilecek. Böylece noter huzurunda yapılan çekilişler, şeffaflık ilkesi çerçevesinde kamuoyuna açık şekilde yürütülecek.

Ayrıca kura çekimi yapılan projelere ait kayıtlar TOKİ'nin resmi hesaplarında erişime açık olacak. Kuraya katılan vatandaşlar, canlı yayını takip ederek kendi isimlerinin geçtiği kategorilerdeki sonuçları anlık olarak öğrenebilecek. Bu süreçte kura çekimlerinin yürütülmesi ve sonuçların duyurulması TOKİ'nin yetkili kanalları üzerinden sağlanacak.

TOKİ kura çekimi nerede yapılacak, CANLI nereden yayınlanacak?

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ kura çekimlerinin tarihleri, projelere göre farklılık gösterecek ve program daha sonra idarenin internet sitesinde ilan edilecek. Hak sahibi belirleme kuraları tamamlandıktan sonra, konutların bağımsız bölüm listeleri ve fiyatlarının belirlenmesinin ardından "Konut Belirleme Kurası" gerçekleştirilecek. Bu kura da noter huzurunda yapılacak ve hak sahiplerine hangi konutun tahsis edileceği belirlenecek.

Projeye başvurular, 10 Kasım-19 Aralık tarihlerinde alınacak. İnşa ve ihale süreci kasımda başlayacak projede ilk kuralar aralıkta çekilecek.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Attığı golün ardından ağlamıştı! Bahis oynadığı iddia edilenlerin arasında o da var

Attığı gol sonrası ağlamıştı! Bahis listesinde onun da ismi var
Galatasaraylı Futbolcu Eren Elmalı'dan çok konuşulacak bahis itirafı

Eren Elmalı'dan gündeme damga vuracak bahis itirafı: 19-20 yaşında...
Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular

Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular
TOKİ için başvurular başladı: Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat

Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat
En fazla vergi ödeyen 27. isim olmuştu! Bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu Ndao oldu

Bahis oynadığı iddia edilen futbolculardan bir farkı var
Babacan CHP'ye resti çekti: Uzatırlarsa o siciller, defterler açılır

Babacan CHP'ye resti çekti: Uzatırlarsa o siciller, defterler açılır
İş insanın sır ölümü! Cansız bedeni bulundu

İş insanın sır ölümü! Cansız bedeni bulundu
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
TFF açıkladı: 2. ve 3. Lig maçları ertelendi

TFF açıkladı: Bahis skandalının ardından maçlar ertelendi
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Bahis oynadığı iddia edilen Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Bahis oynadığı iddia edilen yıldız, milli takım kadrosundan çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.