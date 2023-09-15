KUZEY Anadolu Fay Hattı'nın geçtiği Tokat'ta kentsel dönüşüm çalışmaları başladı. Tokat'ın birinci derece deprem bölgesi olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Başlatılan çalışmalar kapsamında depreme dayanıksız olduğu belirlenen 3 bin binada kentsel dönüşüm yapılacak dedi.

Birinci derecede deprem riskli bulunan iller arasında gösterilen Tokat'ta, kentsel dönüşüm çalışmaları başladı. Tokat Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında depreme dayanıksız olduğu belirlenen 3 bin binada kentsel dönüşüm yapılacak. Ayrıca Tokat Belediyesi tarafından yatay mimari ile 20 bin konutun olacağı 40-50 bin insanın yaşayacağı bir alan ile ilgili de çalışmalar başladı.

DEPREM RİSKİ OLAN 30 ŞEHİRDEN BİR TANESİ

Tokat'ın deprem bölgesinde olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İlimiz Kuzey Anadolu fay hattı olan bir şehirdir. En son açıklanan deprem haritasında da birinci derecede deprem riski olan 30 şehirden bir tanesidir. 6 Şubat sabahında hep beraber üzücü bir olay ile uyandık. 11 şehrimizi ilgilendiren, 10 binlerce vatandaşımızın vefat ettiği çok önemi bir doğa olayı ile karşı karşıyaydık. Buradan da çok önemli dersler çıkardık. Biz de Tokat'ın birinci derecede riskli olması nedeniyle depremin hemen akabinde çok yoğun bir çalışma yaptık. En önemli gördüğümüz işlerinde başında kentsel dönüşümlerin yapılması ortaya çıkıyor. Hazırlıklarımızı başlattık. İlk etapta toplamda 3 bin depreme dayanıksız dairenin çalışmasını başlatmış olacağız. 3 bin dairenin dönüşümü ile beraber depreme dayanaklı, konforlu evlerde oturmayı bekleyen vatandaşlarımıza bu imkanı da sağlamış olacağız dedi.

YATAY MİMARİ İLE YENİ BİR ŞEHİR

Tokat'ta yeni bir şehrin kurulacağını söyleyen Başkan Eroğlu, Kentsel dönüşümün dışında, yeni bir alanda yeni bir şehir kurmak. Gayet geniş bir noktada 20 bin konutun olacağı 40-50 bin insanın yaşayacağı, yatay mimarinin olduğu yeniden bir şehrin kurulduğu 'Yeni Tokat'ı da başlatmış olacağız. Yeni şehir alanımız tarım arazisi olmayacak. Zemini sağlam güçlü bir bölgede depreme dayanıklı bir bölgede inşa edeceğiz. Deprem bugün oldu yarın olmaz diye düşünmemeliyiz diye konuştu.