Stanford araştırması: Göz çevresinde sarı leke olanlarda kalp krizi ve felç riski 3 kat yüksek
Yeni bir araştırma, göz kapakları ve çevresinde oluşan sarı renkli yağ bezelerinin, kalp krizi ile inme gibi ölümcül dolaşım sistemi hastalıklarının erken uyarı işareti olabileceğini gösterdi.
- Stanford Üniversitesi tarafından yürütülen uluslararası bir çalışmada, göz çevresinde sarı plaklar oluşan yaklaşık 18 bin hasta ile sağlıklı bireylerin verileri karşılaştırıldı.
- Göz çevresinde sarı leke bulunan bireylerde kalp krizi, inme ve geçici iskemik atak geçirme riskinin, bu lezyonlara sahip olmayan kişilere kıyasla yaklaşık üç kat daha fazla olduğu belirlendi.
- Göz kapaklarındaki yağ bezeleri kandaki yağ oranından bağımsız olarak da risk taşıyor ve damar sertleşmesinin sessiz bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
Yeni bir araştırma, göz kapakları ve çevresinde oluşan sarı renkli yağ bezelerinin, kalp krizi ile inme gibi ölümcül dolaşım sistemi hastalıklarının erken uyarı işareti olabileceğini gösterdi.
18 BİN HASTA İNCELENDİ, RİSK 3 KAT ÇIKTI
ABD'deki Stanford Üniversitesi tarafından yürütülen uluslararası bir çalışma kapsamında, kolesterol ve yağ birikimi sonucu göz çevresinde sarı plaklar oluşan yaklaşık 18 bin hasta ile sağlıklı bireylerin verileri karşılaştırıldı. İncelemeler sonucunda, göz çevresinde leke bulunan bireylerde kalp krizi, inme ve geçici iskemik atak geçirme riskinin, bu lezyonlara sahip olmayan kişilere kıyasla yaklaşık üç kat daha fazla olduğu belirlendi.
ESTETİK BİR SORUN DEĞİL, ERKEN UYARI İŞARETİ
Araştırmacılar, bu plakların kandaki yağ oranından bağımsız olarak da risk taşıdığına dikkat çekti. Göz kapaklarındaki yağ bezelerinin doğrudan kalp krizine yol açmadığını ancak damar sertleşmesinin sessiz bir göstergesi olduğunu kaydeden uzmanlar, hastaların bu durumu genellikle yalnızca estetik bir problem olarak gördüğünü vurguladı.
Bilim insanları, göz çevresinde sarı lekeler fark eden kişilerin dermatologların yanı sıra birincil sağlık kuruluşlarında erken dönemde kardiyovasküler taramadan geçmesi ve tansiyon ile yaşam tarzı kontrollerinin başlatılması gerektiği uyarısında bulundu.