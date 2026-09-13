Haberler

AK Partili vekilden, "Vali tehdit etti" iddiası! Şamil Tayyar'dan sert tepki geldi

AK Partili vekilden, 'Vali tehdit etti' iddiası! Şamil Tayyar'dan sert tepki geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan'ın kendisini tehdit ettiğini iddia etmesi ortalığı karıştırdı. Ankara Valiliği'ne yakın koruma talebinde bulunduğunu söyleyen Korkmaz'a eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar sert tepki gösterdi. Tayyar, "Hayatımda ilk defa böyle bir durumla karşılaşıyorum. Ortada bir ölüm tehdidi kesinlikle yok. Haliyle, sorunu içeride çözmek yerine koruma talebi çok abartılı olmuş, maksadı fazlasıyla aşmış." dedi.

AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, vatandaşların şikayetlerini Ankara'da dile getirmesi nedeniyle Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan'ın kendisine yönelik tehdit niteliğinde ifadeler kullanıldığını öne sürerek Ankara Valiliği'ne yakın koruma talebinde bulunduğunu açıkladı.

ŞAMİL TAYYAR: İLK DEFA BÖYLE BİR DURUMLA KARŞILAŞIYORUM"

Korkmaz'ın iddiasının ardından AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Olayı araştırdığını ve iddia edildiği gibi "tehdit" durumunun olmadığını söyleyen Tayyar, Korkmaz'a sert tepki gösterdi.

Tayyar şu ifadeleri kullandı: "Hayatımda ilk defa böyle bir durumla karşılaşıyorum. AK Parti Burdur Milletvekilimiz Adem Korkmaz, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan’ın kendisini tehdit ettiğini iddia ederek, can güvenliğinin olmadığı gerekçesiyle Ankara Valiliğinden koruma talep etmiş. Hadiseyi tüm yönleriyle ayrıntılı olarak araştırdım. Bir defa ortada bir ölüm tehdidi kesinlikle yok. Olamaz da zaten.

"KORUMA TALEBİ, MAKSADI FAZLASIYLA AŞMIŞ"

Ama gerginlik var. Haliyle, sorunu içeride çözmek yerine koruma talebi çok abartılı olmuş, maksadı fazlasıyla aşmış. Siyaseten de hoş bir tablo değil. Böyle bir tablonun oluşmaması için birinci derece sorumluluk vekil arkadaşımıza aittir. Çünkü her olumsuzluğun bir siyasi maliyeti vardır. Cumhurbaşkanımızın hukukunu düşünerek hareket etmek zorundalar. Nihai aşamada faturayı Cumhurbaşkanımız ödüyor. Biraz sağduyu."

Kaynak: Haberler.com
Uyuşturucu soruşturmasında 5 gözaltı kararı! Aralarında oyuncu Çağla Boz da var

Ünlü oyuncu aylar sonra yine gözaltında
Yunanistan'da İsrail krizi: ABD bile Aşil Kalkanı sistemini almadı

Komşuda İsrail krizi büyüyor: ABD bile bunu almadı
Husiler düğmeye bastı! Stratejik kent için büyük hazırlık

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trafikte 'başkomiserim' deyip ehliyet istedi! Yakalanınca market çalışanı olduğu ortaya çıktı

'Başkomiserim' deyip ehliyet istedi! Gerçek mesleği herkesi şaşırttı
Büşra bebek çadırda kaybolmuştu! Annesi jandarmadaki ifadesinde gerçeği itiraf etti

Büşra bebek çadırda kaybolmuştu! Annesi korkunç gerçeği itiraf etti
Stanford araştırması: Göz çevresinde sarı leke olanlarda kalp krizi ve felç riski 3 kat yüksek

Göz çevresindeki sarı lekelere dikkat! Kalp krizi riski 3 kat fazla
Gençlerbirliği-Kasımpaşa mücadelesinde kazanan 90+4'te belli oldu

Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçında kazanan 90+4'te belli oldu
Tunceli'de dağ keçisi avı süresiz yasaklandı: Vali Aygöl'den 'huzuru yaşıyorlar' açıklaması

Kutsal sayılıyorlar! Tunceli'de dağ keçisi avına süresiz yasak
İspanyol muhabir canlı yayında taciz edildi! Bozuntuya vermeden devam etti

Canlı yayında skandal! Kadın gazeteci neye uğradığını şaşırdı

Anlaşma çok yakın! Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi sürpriz

Trabzonspor'un başına geçiyor