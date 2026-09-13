Gençlerbirliği-Kasımpaşa mücadelesinde kazanan 90+4'te belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kasımpaşa, 2-1'lik skorla kazandı.

GENÇLERBİRLİĞİ ÖNE GEÇTİ, KASIMPAŞA GERİ DÖNDÜ

Gençlerbirliği, karşılaşmanın 23. dakikasında Ousmane Diabate'nin golüyle öne geçti ve soyunma odasına üstün gitti. Son anlarda baskısını artıran Kasımpaşa, 79. dakikada Adrian Benedyczak ile skora denge getirdi. Son anlarda köşe vuruşu kazanan Kasımpaşa, 90+4. dakikada Güven Yalçın ile öne geçti ve maçı kazandı.

KASIMPAŞA 3 PUANI ALDI

Bu sonuçla birlikte konuk ekip Kasımpaşa puanını 9'a yükseltti. Ev sahibi Gençlerbirliği ise 7 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Gençlerbirliği, RAMS Başakşehir deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, sahasında Konyaspor'u konuk edecek.