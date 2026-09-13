Haberler

Gençlerbirliği-Kasımpaşa mücadelesinde kazanan 90+4'te belli oldu

Gençlerbirliği-Kasımpaşa mücadelesinde kazanan 90+4'te belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 90+4'te Güven Yalçın'ın attığı golle 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kasımpaşa, 2-1'lik skorla kazandı. 

GENÇLERBİRLİĞİ ÖNE GEÇTİ, KASIMPAŞA GERİ DÖNDÜ

Gençlerbirliği, karşılaşmanın 23. dakikasında Ousmane Diabate'nin golüyle öne geçti ve soyunma odasına üstün gitti. Son anlarda baskısını artıran Kasımpaşa, 79. dakikada Adrian Benedyczak ile skora denge getirdi. Son anlarda köşe vuruşu kazanan Kasımpaşa, 90+4. dakikada Güven Yalçın ile öne geçti ve maçı kazandı.

KASIMPAŞA 3 PUANI ALDI

Bu sonuçla birlikte konuk ekip Kasımpaşa puanını 9'a yükseltti. Ev sahibi Gençlerbirliği ise 7 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Gençlerbirliği, RAMS Başakşehir deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, sahasında Konyaspor'u konuk edecek. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Uyuşturucu soruşturmasında 5 gözaltı kararı! Aralarında oyuncu Çağla Boz da var

Ünlü oyuncu aylar sonra yine gözaltında
Yunanistan'da İsrail krizi: ABD bile Aşil Kalkanı sistemini almadı

Komşuda İsrail krizi büyüyor: ABD bile bunu almadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trafikte 'başkomiserim' deyip ehliyet istedi! Yakalanınca market çalışanı olduğu ortaya çıktı

'Başkomiserim' deyip ehliyet istedi! Gerçek mesleği herkesi şaşırttı
Büşra bebek çadırda kaybolmuştu! Annesi jandarmadaki ifadesinde gerçeği itiraf etti

Büşra bebek çadırda kaybolmuştu! Annesi korkunç gerçeği itiraf etti
Stanford araştırması: Göz çevresinde sarı leke olanlarda kalp krizi ve felç riski 3 kat yüksek

Göz çevresindeki sarı lekelere dikkat! Kalp krizi riski 3 kat fazla
Tunceli'de dağ keçisi avı süresiz yasaklandı: Vali Aygöl'den 'huzuru yaşıyorlar' açıklaması

Kutsal sayılıyorlar! Tunceli'de dağ keçisi avına süresiz yasak
AK Partili vekilden, 'Vali tehdit etti' iddiası! Şamil Tayyar'dan sert tepki geldi

AK Partili vekilin valiyle ilgili "tehdit" iddiası ortalığı karıştırdı
İspanyol muhabir canlı yayında taciz edildi! Bozuntuya vermeden devam etti

Canlı yayında skandal! Kadın gazeteci neye uğradığını şaşırdı

Anlaşma çok yakın! Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi sürpriz

Trabzonspor'un başına geçiyor