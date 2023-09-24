Tokat'ın Turhal ilçesinde 'Kanal Turhal' projesinin 1 kilometrelik kısmı tamamlandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde 3 yıldır yapımı devam eden 'Kanal Turhal' projesinin 1 kilometrelik kısmı tamamlanarak açıldı.

Turhal ilçesinde 3 yıl önce yapımına başlanılan projenin 1 kilometrelik kısmı tamamlandı. Yeşilırmak üzerine yapılan projede denizi olmayan Turhal ilçesinde vatandaşlar kano, su bisikleti ve Osmanlı kayıtlarıyla keyifli vakit geçirebilecekler. Belediyenin kendi öz kaynaklarıyla yapılan projenin maliyeti 200 milyon lirayı buluyor. 200 milyon liralık projede döşenen teraventer taşları belediyenin kendi fabrikasında üretilirken, böylece proje maliyetinin düşürülmesi sağlandı. 'Kanal Turhal' projesinin hayata geçirilen 1 kilometrelik kısmı bugün Turhallı vatandaşların hizmetine açıldı. Açılışta çeşitli etkinlikler düzenlendi.

"Maliyeti 150-200 milyon lirayı buluyor"

Kanal Turhal projesini bütünüyle kendi öz kaynaklarıyla yaptıklarını belirten Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, "Yaklaşık 3 kilometre imar planının içerisinde kalan kısmın 1 kilometrelik sağ ve sol kısımlarının açılışını yapmaktayız. 3,5 yıldır bizim yapmaya çalıştığımız, ekonomisini doğru yönetebilen ve bunu özel şirket mantığı ile yapmaya gayret eden bir belediyeciliktir. Biz travertenle alakalı kendi ocağımızda bu travertenleri çıkardık. Yine Turhal Belediyesi'nin sahibi olduğu mermer fabrikasında ebatlayıp burada özellikle kanal Turhal projemizin etrafında ve ötesinde de şehrin tüm genelinde bu malzememizi kullanıyoruz. Şu anda günlük ıslahından tutun bu projenin günlük maliyeti 150-200 milyon lirayı buluyor. Biz bunu kendi şartlarımızla, kendi ekip arkadaşlarımızla ve tek bir kuruş kredi çekmeden kendi öz kaynaklarımızla yapmanın ve hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kanolarımız ve deniz bisikletleri ve Osmanlı kayığıyla vatandaşlarımız Kanal Turhal'da keyifli dakikalar geçirebilecekler. Açılışımızda su gösterimiz var, kano yarışlarımız var. Onun haricinde burada halkımıza ikramlarımız olacak.

Bunlardan sonra da akşam 7'de ırmağımızın kenarına yaptığımız bölgemizde konserimiz olacak" şeklinde konuştu. - TOKAT