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TOGG yandı mı? TOGG neden yandı?

TOGG yandı mı? TOGG neden yandı?
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Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) otomobil, Şanlıurfa Viranşehir'de şarj sırasındayken alev alev yanmaya başladı. Togg yetkilileri tarafından yapılan açıklamada yangının bataryadan kaynaklanmadığı ve detaylı inceleme başlatıldığını belirtildi. Peki, TOGG yandı mı? TOGG neden yandı?

Türkiye'nin yerli otomobil üretim otomobili olan Togg tesisinde büyük bir yangın çıktı. Alev alev yanıp hurdaya dönen Togg otomobil hakkında yetkililerden ilk açıklama geldi. Şirket, yangının bataryadan kaynaklanmadığını ve detaylı inceleme başlatıldığını duyurdu. TOGG yandı mı? TOGG neden yandı?

TOGG YANDI MI?

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) otomobil, Şanlıurfa Viranşehir'de şarj sırasındayken alev alev yanmaya başladı. Togg yetkilileri tarafından yapılan açıklamada yangının bataryadan kaynaklanmadığı ve detaylı inceleme başlatıldığını belirtildi. Togg'un T10X modeli, yangın yüzünden hurda yığınına döndü ve kullanılamaz hale geldi. Hadise sonrası Togg tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 4 Ekim Cuma günü, kullanıcımızın özel mülkünde park halindeki T10X'te, yangın meydana gelmiştir. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmamıştır. Kullanıcımızla hemen irtibata geçilip, araç uzman ekiplerimizce incelenmek üzere Togg Gemlik Kampüsümüze getirilmiştir. Yapılan ilk incelemede yangının bataryadan kaynaklanmadığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili detaylı teknik inceleme başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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