Erdoğan, programa Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un özel olarak tasarlanan limuzin modeliyle geldi. İlk kez görüntülenen bu özel üretim araç, tören alanında katılımcıların yoğun ilgisini çekti ve dikkatleri üzerine topladı. TOGG limuzin seri üretimi var mı, TOGG limuzin fiyatı ne kadar?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TOGG LİMUZİN İLE TÖRENE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi'nin açılışı ve ilk Yeni Altay tanklarının teslim törenine katıldı. Törene, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un özel olarak tasarlanan limuzin modeliyle gelen Erdoğan, tören alanında büyük ilgi topladı. Bu özel versiyon, Togg'un kamuoyu karşısına ilk kez çıktığı araç olma özelliğini taşıdı.

UZATILMIŞ GÖVDE VE ÖZEL TASARIM DETAYLARI

Erdoğan'ın tören alanına girişinde çekilen görüntülerde, Togg'un standart modele göre uzatılmış gövdeye sahip özel bir versiyon olduğu dikkat çekti. Aracın içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra bazı bakanlar ve oğlu Bilal Erdoğan da yer aldı. Uzun şaseli yapı, aracı klasik Togg modellerinden ayıran en belirgin fark olarak öne çıktı.

SERİ ÜRETİM PLANLANMIYOR

Togg yetkililerinden alınan bilgilere göre, bu uzun şaseli özel modelin seri üretime alınması veya satışa sunulması yönünde herhangi bir plan bulunmuyor. Söz konusu limuzin, Togg mühendisleri tarafından yalnızca fabrikanın misafir turlarında kullanılmak üzere özel olarak tasarlandı.

DÖRT SIRA KOLTUK VE ÖZEL DETAYLAR

Cumhurbaşkanlığı Forsu'nun yer aldığı kaput bölümüyle dikkat çeken bu özel üretim Togg modelinde, toplam dört sıra koltuk bulunuyor. Yan kapılara sahip olmayan araç, uzun gövdesi ve özgün mavi ayna kapaklarıyla fark yaratıyor. Ayrıca gündüz farlarında özel "kaş" tasarımı, panoramik cam tavan ve menteşe yuvalarının kapı takılmaması nedeniyle açıkta kalmaması gibi detaylar, aracın tamamen el işçiliğiyle hazırlanmış özel bir prototip olduğunu gösteriyor.