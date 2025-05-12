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TOGG ile BMW kaza yaptı, ortaya çıkan sonuç hayli enteresan

TOGG ile BMW kaza yaptı, ortaya çıkan sonuç hayli enteresan
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TOGG ile BMW'nin karıştığı kazada BMW'nin ön kaputu ağır hasar alırken, TOGG'da sadece küçük çaplı hasar oluştu. Sosyal medyada kullanıcılar, "TOGG'un yine olayla hiç alakası yok gibi duruyor" yorumlarıyla yerli otomobilin sağlamlığına vurgu yaptı.

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile BMW marka bir aracın karıştığı trafik kazası, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yaşanan çarpışmada BMW'nin ön kaputunda ciddi hasar meydana gelirken, TOGG'un ise yalnızca küçük çaplı yüzeysel bir hasar aldığı görüldü.

SOSYAL MEDYA YORUMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Kaza sonrası paylaşılan fotoğraflar, kullanıcılar arasında esprili yorumların yapılmasına neden oldu. Bazı kullanıcılar, "Çoğunlukla arkadan vuruyorlar TOGG'a, bu bir tesadüf olabilir mi?" ifadeleriyle dikkat çekerken, bir diğer yorumda ise, "TOGG'un yine olayla hiç alakası yok gibi bir duruşu var" denilerek aracın sağlamlığına mizahi göndermeler yapıldı.

DAHA ÖNCE DE BENZER SENARYOLAR YAŞANMIŞTI

TOGG'un bir önceki benzer kazalarda da sağlam kalması, aracın dayanıklılığına yönelik olumlu algıyı pekiştirirken, kullanıcılar yerli otomobilin güvenlik performansını bir kez daha takdir etti.

İşte kaza yerinden fotoğraflar;

TOGG ile BMW kaza yaptı, ortaya çıkan sonuç hayli enteresan

TOGG ile BMW kaza yaptı, ortaya çıkan sonuç hayli enteresan

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Otomobil
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Yorumlar (26)

Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

TOGG hep arkadan vurduruyor nedense.

Yorum Beğen142
Yorum Beğenme28
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Haber YorumlarıFerdi Kerim:

Nedendir bilinmez, bu TOOG kaza haberlerinde hep TOOG un arkasından oluyor ? Hasarın ön kısmı ile arka kısmı aynı olmaz ki !

Yorum Beğen122
Yorum Beğenme16
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Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Tesadüf değil, ön kısım her zaman daha fazla hasar alır. Hatta güvenlik testlerinde yaya güvenliği için yaya 'ya çarpma durumunda yaya'nın daha az zarar görmesi için aracın önü daha çabuk dağılması gerekmektedir. Ama şaside problem oluyor araç kabinindekiler zarar görüyorsa ozaman bir sıkıntı var demektir.

Yorum Beğen87
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıYakup Başaran:

tank gibi araba.Uzaydan at birşey olmaz.Reklam değil reklam.!!

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme49
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Haber YorumlarıAdaberen:

bir kerede togg arkadan vursun görelim sağlamlığını

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme6
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