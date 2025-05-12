TOGG ile BMW kaza yaptı, ortaya çıkan sonuç hayli enteresan

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile BMW marka bir aracın karıştığı trafik kazası, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yaşanan çarpışmada BMW'nin ön kaputunda ciddi hasar meydana gelirken, TOGG'un ise yalnızca küçük çaplı yüzeysel bir hasar aldığı görüldü.

SOSYAL MEDYA YORUMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Kaza sonrası paylaşılan fotoğraflar, kullanıcılar arasında esprili yorumların yapılmasına neden oldu. Bazı kullanıcılar, "Çoğunlukla arkadan vuruyorlar TOGG'a, bu bir tesadüf olabilir mi?" ifadeleriyle dikkat çekerken, bir diğer yorumda ise, "TOGG'un yine olayla hiç alakası yok gibi bir duruşu var" denilerek aracın sağlamlığına mizahi göndermeler yapıldı.

DAHA ÖNCE DE BENZER SENARYOLAR YAŞANMIŞTI

TOGG'un bir önceki benzer kazalarda da sağlam kalması, aracın dayanıklılığına yönelik olumlu algıyı pekiştirirken, kullanıcılar yerli otomobilin güvenlik performansını bir kez daha takdir etti.

İşte kaza yerinden fotoğraflar;