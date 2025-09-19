Teşkilat yeni sezon ne zaman? Teşkilat dizisi bu hafta var mı, yeni sezon hangi gün başlıyor?

TRT 1 ekranlarının aksiyon ve dram yüklü sevilen yapımı Teşkilat, yeni sezonuyla izleyiciyi yeniden ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Özellikle son bölümde yaşanan çarpıcı gelişmelerin ardından, "Teşkilat yeni sezon ne zaman başlayacak?" sorusu sosyal medya ve arama motorlarında sıkça sorulmaya başlandı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

TEŞKİLAT DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TRT 1'in büyük beğeni toplayan dizisi "Teşkilat", 6. sezonuyla 21 Eylül Pazar akşamı izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni sezonda, dizi hem güçlü oyuncu kadrosu hem de sürpriz karakterlerin katılımıyla dikkat çekiyor. Heyecan dolu operasyon sahneleri, stratejik hamleler ve beklenmedik gelişmelerle dolu bölümlerle izleyicilere soluksuz anlar yaşatacak.

TEŞKİLAT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Türkiye'ye karşı karanlık emeller taşıyan bir güç, uluslararası arenada büyük ses getiren Türkiye'nin İHA ve SİHA projelerini sabote etmeye yönelik sinsi planlarını devreye sokar. Bu tehdit karşısında Millî İstihbarat Teşkilatı, özel ve gizli bir ekip kurarak duruma karşılık vermeye karar verir.

Tecrübeli istihbaratçı Mete Bey (Mesut Akusta) liderliğinde oluşturulan bu ekip, yurtiçi ve yurtdışında kritik ve yüksek riskli operasyonlar gerçekleştirmekle görevlendirilir. Ancak, başarılı olmaları için ekip üyelerinin resmi kayıtlarda "ölmüş" gibi görünmeleri gerekmektedir; böylece hem kimliklerini gizleyip düşmanın gözü önünden kaybolacaklar hem de operasyonların güvenliği sağlanacaktır. Bu zorlu ve gizemli görevler, ekip için hem büyük bir sorumluluk hem de hayatlarının en büyük sınavı olacaktır.

TEŞKİLAT DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dikkat çekici operasyon sahnelerinin yanı sıra dizinin diğer önemli çekimleri de Ankara'da gerçekleştiriliyor. Başkent'in tarihi ve modern dokusundan ilham alan yapım ekibi, mekan seçiminde şehrin atmosferini en iyi yansıtacak alanları tercih ediyor. Bu sayede, aksiyon dolu sahneler ile günlük hayatın iç içe geçtiği gerçekçi kareler bir araya gelerek, dizinin genel hikayesine güçlü bir görsel zenginlik katıyor.

Ankara'nın farklı semtlerinde yapılan çekimler, dizinin dinamizmini artırırken, izleyicilere hem heyecan dolu hem de inandırıcı bir seyir deneyimi sunuyor.





TEŞKİLAT DİZİSİ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Teşkilat dizisi, TRT1 ekranlarında her hafta Pazar akşamları izleyicisiyle buluşuyor. Heyecan dolu bölümleriyle pazar akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizi, saat 20:00'de yayınlanarak seyircilere sürükleyici bir televizyon deneyimi sunuyor.

TEŞKİLAT DİZİSİ OYUNCU KADROSU