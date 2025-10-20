Başrollerinde başarılı oyuncuların yer aldığı Teşkilat dizisi, dün akşam TRT 1 ekranlarında yeni bölümüyle izleyicilerle buluştu. Peki, Teşkilat Nazlı öldü mü, diziden ayrıldı mı?

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Teşkilat'a yenilen düşman boş durmaz. Rutkay, karşılık olarak yeni bir saldırı planlar. Altay ve ekip ise bu saldırıyı bertaraf etmek için harekete geçer. Bahar'ın annesini hayal olarak gördüğünü öğrenen Korkut, onun yaşadıklarıyla yakından ilgilenir ve yaralarını sarmaya çalışır. Bir taraftan da Ejder ve Hamdi ile birlikte liman ihalesi için hamle yapar. Altay ve Hilal'in düğünü için Erginsoyların evinde hazırlık başlar. Ekip, bu uzun soluklu operasyonu detaylı bir şekilde hesaplarken, Rutkay da sözde Hilal için düğün hazırlıklarının her aşamasıyla ilgilidir. Ama bu düğün, hem Teşkilat hem de düşman için farklı amaçlar taşımaktadır.

TEŞKİLAT NAZLI ÖLDÜ MÜ?

Nazlı, "Nazlı uyan" sesine cevap vermezken, onu kurtarmaya gelenler onun aline endişe ile baktı. Nazlı'nın ölüp ölmediği ise yeni bölümde belli olacak.

İşte o anlar: