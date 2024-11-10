Teşkilat full HD bölüm izle! Teşkilat 119. bölüm tek parça izle! Teşkilat son bölüm neler oldu?

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TEŞKİLAT SON BÖLÜM NELER OLDU?

Altay ve Neslihan, Profesör diye bildikleri Turan'ın ölmeden önce söyledikleriyle neye uğradıklarını şaşırırlar. Gerçek Profesör, Turan'ın genç oğludur. Bu gerçeği aynı zamanda Makinist de duyar. Altay, düştükleri durumdan kurtulmak için Neslihan ve kendisi için tehlikeli bir hamlede bulunur. Korkut, Akif ile buluştuğunda Volkan tarafından takip edildiğini fark eder. Bu durum, ikisinin de açığa çıkma riskini doğurur. Akif de çıkmaza girdiklerini anlar. Fakat Korkut'un aklında bir plan vardır. Neslihan ve Altay umutlarının bittiğini düşündüklerinde, öğrendikleri gerçekle beraber tekrar hedefin peşine düşerler. Amaçları gerçek Profesör'ü, Makinist'ten önce bulup devlet için önemli olan verileri tamamlamaktır.

TEŞKİLAT KONUSU NE?

Bazı kahramanlar vardır; devlet onlarla yaşar, isimleri tarihe gömülür…

Ölmeden önce ölenlerin hikayesi Teşkilat,ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken zorlu bir görevi kabul ederek, kelimenin tam anlamıyla "yer altına" inen yedi vatan sevdalısının mücadelesini, fedakarlıklarını, adanmışlıklarını ekrana getirecek.

TEŞKİLAT 119. BÖLÜM FULL HD İZLE! (LİNK)