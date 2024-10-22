Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan serbest bırakılacak mı?

Abdullah Öcalan serbest bırakılacak mı? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında Abdullah Öcalan hakkında yaptığı açıklama, siyasi arenada büyük yankı uyandırdı. Bahçeli, Öcalan'ın tecritten çıkarılması durumunda Meclis'te DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşması çağrısında bulunarak terörün tamamen bittiğini duyurmasını önerdi. Bu sürpriz çıkış sonrası DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu olağanüstü toplandı. Parti, Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması gerektiğini yineledi. Bu gelişmelerin ardından Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılacağına dair sorular gündeme geldi. Peki, Abdullah Öcalan hapisten çıkacak mı, serbest kalacak mı? Detaylar!

ABDULLAH ÖCALAN SERBEST BIRAKILACAK MI?

Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı konuşmada Abdullah Öcalan'ın tecritten çıkarılması gerektiğini ve terörün sona erdiğini TBMM kürsüsünde duyurmasının önemli olacağını söylemesi, siyasi arenada geniş yankı buldu. DEM Parti de bu açıklamanın ardından acil olarak toplanarak Bahçeli'nin sözlerine yanıt verdi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Kürt sorununun çözüm yolunun meclis olduğunu ve barış sürecinin muhataplarının belli olduğunu dile getirdi.

Bu açıklamalar, Öcalan'ın serbest bırakılabileceği yönünde bir yorumlara neden oldu. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın serbest kalacağı yönünden bir girişim bulunmamaktadır.

ABDULLAH ÖCALAN HAPİSTEN ÇIKACAK MI?

Abdullah Öcalan, 1999 yılında yakalanarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı ve o tarihten bu yana İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuluyor. Bazı çevrelerce çözüm sürecinin yeniden başlaması yönündeki çağrılar, bu tecridin kaldırılması taleplerini beraberiyle berabere geldi.

Şu ana kadar Öcalan'ın hapisten çıkacağı ya da serbest bırakılacağı yönünde herhangi bir resmi adım bulunmamaktadır.

ABDULLAH ÖCALAN SERBEST Mİ KALACAK?

Bahçeli'nin çıkışı ve DEM Parti'nin açıklamaları, Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılacağı yönündeki spekülasyonları artırdı. Ancak resmi kaynaklardan henüz böyle bir girişim veya düzenleme yapılmadı. Öcalan, müebbet hapis cezasını çekmeye devam ediyor. Resmi olarak Abdullah Öcalan'ın serbest kalmasıyla ilgili atılmış bir adım bulunmuyor.