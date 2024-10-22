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Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan nerede?

Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan nerede?
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Son zamanlarda gündemde olan terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın nerede olduğu konusu, kamuoyunun merak ettiği konular arasında yer alıyor. Öcalan'ın son durumu ve nerede tutulduğu araştırılıyor. Peki, Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan nerede? İşte detaylar!

Son dönemde gündemde olan terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın durumu, kamuoyunda merak konusu olmaya devam ediyor. Öcalan'ın nerede bulunduğu ve hangi şartlarda tutulduğu sıkça araştırılıyor. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için "Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin.' açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklama sonrası Abdullah Öcalan'ın nerede bulunduğu da gündem konusu oldu.

TERÖR ÖRGÜTÜ LİDERİ ABDULLAH ÖCALAN NEREDE?

Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan İmralı Cezaevi'nde (İmralı adası) tutulmaktadır. 1999'da Kenya'da yakalanıp Türkiye'ye getirilen Öcalan, yargılandıktan sonra İmralı'ya hapsedilmiştir. O zamandan beri adadaki yüksek güvenlikli cezaevinde tutuklu bulunmaktadır. Adadaki cezaevi, Öcalan gibi terör suçlarıyla yargılanan birkaç mahkûma daha ev sahipliği yapmaktadır, ancak Öcalan, İmralı'nın en bilinen tutuklusudur.

Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan nerede?İmralı Adası

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