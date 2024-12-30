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Terminatör Kara Kader filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Terminatör Kara Kader filmi ne zaman, nerede çekildi?

Terminatör Kara Kader filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Terminatör Kara Kader filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Terminatör Kara Kader filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Terminatör Kara Kader konusu, özeti ve Terminatör Kara Kader oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Terminatör Kara Kader filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Terminatör Kara Kader filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Terminatör Kara Kader filmini izleyecek olanların merak ettiği Terminatör Kara Kader konusu nedir, Terminatör Kara Kader oyuncuları kimler ve Terminatör Kara Kader özeti gibi konuları inceliyoruz.

TERMİNATÖR KARA KADER FİLMİ KONUSU NEDİR?

1998'de, Cyberdyne Systems Corporation'ı yok ettikten üç yıl sonra, Sarah ve John Connor, Livingston, Guatemala'da bir kumsalda hayatın tadını çıkarırken, aniden T-800 model bir Terminatör karşılarına çıkar. Skynet tarafından zamanda geriye gönderilen birkaç kişiden biri olan Terminatör, Sarah'nın engelleme girişimlerine rağmen oğlu John'u öldürür ve oradan ayrılır.

Gelişmiş bir Terminatör olan Rev-9, Dani Ramos'u öldürmek için 2020'de Meksiko'ya gelecekten gönderilirken, sibernetik olarak geliştirilmiş bir asker olan Grace, Dani Ramos'u korumak için 2042'den gönderilir. Dani'nin babası kılığına giren Rev-9, Dani ve erkek kardeşi Diego'nun çalıştığı otomobil montaj fabrikasına sızar, ancak kardeşlerle birlikte kaçmayı başaran Grace tarafından engellenir. Rev-9, iki farklı varlığa bölünme yeteneğini (sibernetik iç iskeleti ve şekil değiştiren sıvı metal dış yüzeyi) kullanarak onları takip eder, Diego'yu öldürür ve Grace ile Dani'yi köşeye sıkıştırır. Ancak Sarah Connor gelir ve her iki Terminatör'ü patlayıcı kullanarak geçici olarak devre dışı bırakır.

Dani, Grace ve Sarah bir motele giderler. Sarah onları bulduğunu, çünkü bilinmeyen bir yerden, John'un ölümünden sonraki yıllarda gelecekten gelen Terminatör'lerin yerlerini detaylandıran şifreli mesajlar aldığını açıklar. Her biri "John İçin" ile biten bu mesajlar, tehdit haline gelmeden önce Terminatör'leri yok etmesine imkan sağlamıştır. Grace kendisinin Skynet ve John'un geleceğinde bulunmadığını söyler. Ancak, insanlığın geleceği, aslında siber savaş için geliştirilen Legion adlı başka bir yapay zekâ tarafından tehdit edilmiştir; bu sistem Skynet'in yerine inşa edilmiştir. Legion, insanlar için bir tehdit haline geldiğinde, onu nükleer silahlarla etkisiz hale getirmek için bir girişimde bulunulmuş, bu da nükleer bir soykırıma ve yapay zekâ'nın hayatta kalanları yok etmek için küresel bir makine ağı oluşturmasına neden olmuştur. Hayatta kalanlar daha sonra Legion'un saldırılarına karşı İnsan Direnişi olarak örgütlenmişlerdir. Dani'nin kaderi, ona karşı verdikleri savaşla bağlantılıdır. Çünkü gelecekte, Legion güçlerine karşı insanlığa liderlik etmeye devam edecek olan Dani'dir.

Grace, Sarah'nın mesajlarını Laredo, Teksas'a kadar takip eder. Rev-9 ve yetkililerden zar zor kaçarlar ve Meksika-Amerika Birleşik Devletleri sınırını geçerek, orada John'u öldüren aynı T-800'ü bulurlar. Görevini yerine getiren T-800, Skynet artık olmadığı için amaçsız kalmıştır. Ancak öğrenme yoluyla, kendi bilincinin farkındadır. Bu süre zarfında insanlıktan ders almış ve bir vicdan geliştirerek "Carl" adını almış ve bir insan ailesini benimseyip onlarla kaynaşmıştır. Yaptıklarının Sarah'ı nasıl etkilediğini öğrendikten ve zamansal yer değiştirmelerin yerini tespit edebildikten sonra, Carl, yaptıklarını telafi edebilmesi için onları uyarmaya karar verir. Carl, Rev-9'a karşı onlara katılmayı teklif eder ve onu yok etmeye hazırlanırlar. Sarah isteksizce Dani'nin iyiliği için birlikte çalışmayı kabul eder. Rev-9'un gelişini tahmin eden Carl, ailesine veda eder ve onlara kaçmalarını söyler.

Sarah'nın bir tanıdığından askeri düzeyde bir elektromanyetik darbe (EMP) alırlar. Rev-9 onlara yetişir ve kaçmak için bir uçak çalarlar, ancak sonuçta ortaya çıkan çatışmada EMP'ler yok edilir. Uçuş sırasında Grace, Rev-9'un Dani'nin Legion'u yok eden Direniş'in gelecekteki kurucu komutanı olduğu yönündeki gerekçesini ortaya koyar. Rev-9 uçaklarına biner ve geçici olarak Carl'ı alt eder, Grace, Sarah ve Dani uçaktan bir hidroelektrik santralinin yakınındaki bir nehre paraşütle atlarlar, Carl ve Rev-9 hemen arkasından onları takip eder.

Sonraki savaşta Carl ve Grace, Rev-9'u dönen bir türbine zorlayarak iki Terminatör'e ciddi şekilde zarar veren ve Grace'i ölümcül şekilde yaralayan bir patlamaya neden olur. Ciddi şekilde hasar görmüş olan Rev-9'un iç iskeleti, Sarah'yı etkisiz hale getirerek Dani ile karşı karşıya gelir. Ölmek üzere olan Grace, Dani'ye Rev-9'u yok etmek için güç kaynağını kullanmasını söyler. Dani onunla savaşmaya çalışır ama çabucak güçten düşer. Carl kendini yeniden etkinleştirir ve Rev-9'u tutar, Dani'nin Grace'in güç kaynağıyla onu bıçaklamasına izin verir. Carl kendini ve Rev-9'u güç çekirdeği patlamadan hemen önce bir çıkıntının üzerine sürükleyerek kendisi ile birlikte yok eder.

Bir süre sonra Dani ve Sarah, ailesiyle birlikte bir oyun alanında on yaşındaki Grace'i izlerler. Yaşlı Grace'in ölümünü ve Legion'ın yükselişini önlemeye kararlıdırlar. Sarah daha sonra Dani'ye hazırlanması gerektiğini söyler ve Grace, Dani ve Sarah uzaklaşırken onları izler.

TERMİNATÖR KARA KADER FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular :

Linda Hamilton

Arnold Schwarzenegger

Mackenzie Davis

Natalia Reyes

Gabriel Luna

Diego Boneta

Edward Furlong

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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