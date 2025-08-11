2025 YKS tercih sürecinin sona yaklaşmasıyla birlikte, üniversite adaylarında sonuç heyecanı giderek artıyor. 1 Ağustos'ta başlayan tercih döneminin bitmesine kısa bir süre kala, öğrenciler "YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Tercihlerin tamamlanmasının ardından, ÖSYM yerleştirme sürecini başlatacak ve adaylar, 2 yıllık ön lisans ile 4 yıllık lisans programlarına yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin resmi web sitesi olan osym.gov.tr üzerinden, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) aracılığıyla öğrenebilecek. Öte yandan, ÖSYM'nin yayımladığı kılavuza göre üniversite kayıt işlemleri bu yıl 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. YKS tercih süreci ile ilgili merak edilen bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YKS tercihleri ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Adaylar tercihlerini, 1 Ağustos tarihinden itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla bireysel olarak gerçekleştirebilecek. Tercih süreci ise 13 Ağustos'ta sona erecek.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu yıl YKS tercih süreci tamamlandıktan sonra, üniversite kayıtları 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Takvime bakıldığında, tercih sonuçlarının 1 Eylül'den önce duyurulması bekleniyor. Önceki yıllar göz önüne alındığında, YKS yerleştirme sonuçlarının Ağustos ayının son haftasında açıklanması öngörülüyor.

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Merkezî yerleştirme işlemi, adayların yerleştirme puanları, tercihleri ve programların kontenjan ile koşulları dikkate alınarak bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir.

Yerleştirmede öncelik sıralaması şu şekilde uygulanacaktır:

Devlet üniversitelerinde:

Genel kontenjan Okul birinciliği kontenjanı Depremzede aday kontenjanı 34 yaşını doldurmuş kadın aday kontenjanı

Vakıf üniversitelerinde: