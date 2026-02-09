Telefon kavgası facia ile bitti! Yeğenini dövdü, ablasını bıçaklayıp balkondan atladı

Samsun'un Atakum ilçesinde gece yüksek sesle telefonla konuşma nedeniyle çıkan dayı-yeğen kavgasında yeğen darbedildi, araya giren abla bıçaklandı. Şüpheli ise balkondan atlayarak hastanelik oldu.

GECE SAATLERİNDE TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 04.00 sıralarında Atakum ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre M.Ö. (24), telefonda yüksek sesle konuştuğu gerekçesiyle komşuların rahatsız olabileceğini söyleyen yeğeni İ.Ş. (20) tarafından uyarıldı. Uyarı kısa sürede tartışmaya, ardından kavgaya dönüştü.

YEĞENİNİ DARBETTİ, ABLASINI BIÇAKLADI

Kavga sırasında M.Ö., yeğeni İ.Ş.'yi darp ederek burnundan yaraladı. Araya girerek kavgayı ayırmak isteyen İ.Ş.'nin annesi D.B. (38) ise kardeşi M.Ö. tarafından sol kolundan bıçaklandı.

BALKONDAN ATLADI, ÜÇ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Ablasının yoğun kan kaybettiğini gören M.Ö., ikinci kattaki evin balkonundan kendini aşağı attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.Ö., Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, İ.Ş. ile D.B. ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.