2025 yılı Ekim ayında, Türkiye medyası önemli bir operasyon haberiyle çalkalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü casusluk ve çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında, TELE1 televizyon kanalına sabah saatlerinde baskın düzenlendi. Peki, Tele1'e neden operasyon düzenlendi, kimler gözaltına alındı? Tele1 operasyon olayı nedir? Detaylar haberimizde...

TELE1'E NEDEN OPERASYON DÜZENLENDİ?

24 Ekim 2025 sabahı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen casusluk ve çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında TELE1 televizyon kanalına operasyon düzenlendi. Operasyonun merkezinde, kanalın Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ yer aldı. Yanardağ, casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı ve kanal binasında aramalar gerçekleştirildi. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasının direktörü Necati Özkan hakkında da casusluk ve çıkar amaçlı suç örgütü suçlamalarıyla işlem başlatıldı.

TELE1'DE KİMLER GÖZALTI ALINDI?

TELE1 OPERASYON OLAYI NEDİR?

Bu operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen casusluk ve çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması çerçevesinde gerçekleştirildi. Soruşturma, yabancı ülkelere ajanlık yaptığı belirlenen Hüseyin Gün'ün dijital materyallerinde tespit edilen gizli askeri bilgiler, yabancı pasaport fotoğrafları ve örgüt bağlantıları üzerine odaklandı. Bu bağlamda, TELE1 televizyon kanalı ve kanalın yöneticileri de soruşturma kapsamında yer aldı.

MERDAN YANARDAĞ KİMDİR?

Merdan Yanardağ, TELE1 televizyon kanalının Genel Yayın Yönetmeni ve deneyimli bir gazetecidir. Kariyerinde, çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik ve yayıncılık alanlarında önemli görevlerde bulunmuş olan Yanardağ, özellikle bağımsız ve eleştirel gazeteciliğiyle tanınmaktadır. Son dönemde, Alevi kimliği ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri dönüşüyle ilgili yaptığı açıklamalar, sosyal medyada tartışmalara yol açmış ve RTÜK tarafından algı operasyonu olarak değerlendirilmiştir.

NECATİ ÖZKAN KİMDİR?

Necati Özkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasının direktörüdür. Uzun yıllardır İBB bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan Özkan, özellikle dijital projeler ve veri güvenliği alanlarında uzmanlaşmıştır. "İstanbul Senin" uygulaması ve "İBB Hanem" gibi projelerin geliştirilmesinde önemli rol oynamıştır. Bu projelerdeki kişisel veri sızıntıları, casusluk ve çıkar amaçlı suç örgütü suçlamalarına yol açmıştır.

EKREM İMAMOĞLU HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden alınmış ve tutuklanmıştır. Ayrıca, "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4.7 milyon kullanıcının kişisel verilerinin yabancı ülkelere sızdırılması ve 3.7 milyon kullanıcının verilerinin dark web'de satışa sunulması gibi iddialar nedeniyle casusluk ve çıkar amaçlı suç örgütü suçlamalarıyla da karşı karşıyadır. Bu bağlamda, İmamoğlu'nun cezaevine yazı yazılarak savcılığa ifade vermesi talep edilmiştir.