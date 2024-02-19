TEKEL BAYİDE İŞLENEN ÇİFTE CİNAYETTE SALDIRGANLAR NE DEDİ? Kendilerini nasıl savundular?

Tekel bayide işlenen çifte cinayette saldırganlar ne dedi? Kendilerini nasıl savundular? İstanbul Esenyurt'ta Temmuz ayında Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır'ın hayatını kaybettiği tekel bayii cinayetine ilişkin 10 sanığın yargılandığı davanın görülmesine başlandı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar Adem Kılıç, Ercan Topçu ve Hüsamettin Ahmetoğlu hazır bulundu. Duruşmada tutuklu sanıklar Tarık, Murat, Azat ve Servet Özer ise SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Duruşmaya taraf avukatları ile müştekiler de katıldı. Detaylar haberimizde...

TARIK ÖZER SAVUNMASINDA NE DEDİ?

Sanık Tarık Özer savunmasında Cantürk Erzen'i 2015 yılından beri tanıdığını söyleyerek "Kendisi ile hem ticari ilişkim hem arkadaşlığım vardır. Olaydan 2-3 ay önce kendisi ve oğlu benden 70 ton demir aldılar. Bunun karşılığında 1 milyon TL tutarında 2 çek verdiler. Birini ödediler birini ödemediler. Sonra ödeme emri çıkarttım. Olay günü şirketimden çıktım evime gittim. Sonra Cantürk Erzen'in benim göndermiş olduğum ödeme emrine karşılık küfürlü, hakaretli paylaşımlarını gördüm. Kardeşim Murat Özer'e de gösterdim. Oradan kalktık kardeşime de kalk gidelim dedim. Yolda giderken birkaç kişi de beni aradı. 'Cantürk Erzen'in paylaşımlarını gördün mü?' dediler bana. Sonra sitemin önüne geldik. Kardeşime 'bu bizi rezil etti' dedim. Ne yapabiliriz diye düşündüm. Kardeşime 'sen Cantürk'ü ara hem kendini rezil ediyor hem bizi rezil ediyor' dedim. Kardeşim Cantürk'ü aradı ama kendisi cevap vermedi. Sonra kardeşim ile birlikte oğlumu da aldık. Paylaşımları kaldırması için gidip konuşmak istedik. Biz esnaf insanız, tatsızlık olmasın istedim" dedi.

MURAT ÖZER SAVUNMASINDA NE DEDİ?