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Tek tek tespit edildiler! İsrail propagandası yapan 4 X hesabına engel

Tek tek tespit edildiler! İsrail propagandası yapan 4 X hesabına engel
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İletişim Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında İsrail propagandası yaptığı tespit edilen 4 X hesabına erişim engeli getirildi. İncelemelerde söz konusu hesapların Türkiye aleyhine kara propaganda faaliyetleri yürüttüğü belirlenirken, milli güvenlik ve kamu düzenini hedef alan dijital dezenformasyon faaliyetlerine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

  • İsrail propagandası yaptığı tespit edilen 4 X hesabına erişim engeli getirildi.
  • Erişim engeli kararı, İletişim Başkanlığı koordinesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın ortak çalışması sonucunda alındı.
  • Tespit edilen hesapların İsrail propagandasının yanı sıra Türkiye aleyhine kara propaganda faaliyetleri yürüttüğü belirlendi.

X platformu üzerinden İsrail propagandası yapan hesapların faaliyetlerine yönelik yeni bir adım attı. Yetkili kurumların ortak çalışması sonucunda 4 X hesabı için erişim engeli kararı alındı.

3 KURUM KOORDİNELİ ÇALIŞTI

İletişim Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalara İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı da katıldı. Dijital platformlardaki faaliyetlere yönelik gerçekleştirilen incelemelerde bazı hesaplar mercek altına alındı. Çalışmalar sonucunda 4 X hesabının İsrail propagandası yaptığı tespit edildi.

4 X HESABINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ 

Yetkili kurumlar tarafından gerçekleştirilen incelemelerde söz konusu hesapların yalnızca İsrail propagandası yapmakla kalmadığı, aynı zamanda Türkiye aleyhine kara propaganda faaliyetleri yürüttüğü belirlendi. Çalışmalar sonucunda tespit edilen 4 X hesabına erişim engeli uygulanmasına karar verildi. Böylece söz konusu hesaplara Türkiye'den erişimin engellenmesi yönünde adım atılmış oldu. 

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEmrah Aydin:

bir yerlerden başlanmalıydı. umarım devamı gelir

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