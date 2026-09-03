Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlattığı Ahmet Davutoğlu'nun, 7 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te şüpheli sıfatıyla Ankara Adliyesi'nde ifade verecek.

RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan ve Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeler nedeniyle Davutoğlu hakkında resen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma, Davutoğlu'nun yaklaşık altı yıl önce katıldığı bir programdaki konuşmasına ilişkin sosyal medya paylaşımlarının yeniden gündeme gelmesinin ardından başlatıldı. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Davutoğlu'nun 7 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te Ankara Adliyesi'ne gelerek şüpheli sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi.

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Kaynak: Haberler.com