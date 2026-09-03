Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatılan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, şüpheli sıfatıyla 7 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te Ankara Adliyesi'nde ifade verecek.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlattığı Ahmet Davutoğlu'nun, 7 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te şüpheli sıfatıyla Ankara Adliyesi'nde ifade verecek.
RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan ve Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeler nedeniyle Davutoğlu hakkında resen soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma, Davutoğlu'nun yaklaşık altı yıl önce katıldığı bir programdaki konuşmasına ilişkin sosyal medya paylaşımlarının yeniden gündeme gelmesinin ardından başlatıldı. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Davutoğlu'nun 7 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te Ankara Adliyesi'ne gelerek şüpheli sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi.
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