Haberler

Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek

Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatılan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, şüpheli sıfatıyla 7 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te Ankara Adliyesi'nde ifade verecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlattığı Ahmet Davutoğlu'nun, 7 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te şüpheli sıfatıyla Ankara Adliyesi'nde ifade verecek.

RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan ve Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeler nedeniyle Davutoğlu hakkında resen soruşturma başlatmıştı. 

Soruşturma, Davutoğlu'nun yaklaşık altı yıl önce katıldığı bir programdaki konuşmasına ilişkin sosyal medya paylaşımlarının yeniden gündeme gelmesinin ardından başlatıldı. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Davutoğlu'nun 7 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te Ankara Adliyesi'ne gelerek şüpheli sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Haberler.com
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

İşte milyonların beklediği derbinin hakemi

Gülistan Doku soruşturmasında eski jandarma komutan yardımcısı ve eşi tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında iki tutuklama daha! Eşi de hesap verecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Peynirleri nerede ürettiklerine bakın! Ekipleri görünce duvardan atladı

Pislik içindeki işletme ekipleri bile şaşkına çevirdi
Tek tek tespit edildiler! İsrail propagandası yapan 4 X hesabına engel

İsrail propagandasına göz açtırılmadı
İbrahim Tatlıses’in son hali yürek burktu! Hayranları endişelendi

İbrahim Tatlıses’in son hali yürek burktu! Hayranları endişelendi
Otomotiv dünyasında deprem! 76 yıllık otomobil devi için yolun sonu göründü

Otomotiv dünyasında deprem! 76 yıllık dev için yolun sonu göründü
Arda Güler'e benzerliğiyle tanınan Kübra mesleğini eline aldı

Bir döneme damga vurmuştu! İşte mesleği
Ocak ayında maaşlar değişecek! Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu

İşte milyonların garantilediği maaş zammı! Tablo netleşiyor
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor