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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
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Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakem kadrosu açıklandı. 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak dev mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak.

Süper Lig'in 4. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş, 5 Eylül Cumartesi günü Chobani Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadele öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu karşılaşmada görev yapacak hakem kadrosunu açıkladı.

DERBİ HALİL UMUT MELER'E EMANET

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki dev karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

DÖRDÜNCÜ HAKEM BATUHAN KOLAK

Derbinin dördüncü hakemi ise Batuhan Kolak olacak. Böylece Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakem kadrosu şu şekilde oluştu:

  • Hakem: Halil Umut Meler
  • 1. Yardımcı Hakem: İbrahim Çağlar Uyarcan
  • 2. Yardımcı Hakem: Abdullah Bora Özkara
  • Dördüncü Hakem: Batuhan Kolak

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