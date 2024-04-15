Tecvid nedir? Kuran'da Tecvid ne demektir? Tecvid kelimesinin tanımı ve anlamı! İslam dininde en sık kullanılan ve anlamı en çok merak edilen kelimeler arasında yer almaktadır. İnsanlar Tecvid nedir? Kuran'da Tecvid ne demektir? Tecvid kelimesinin tanımı ve anlamı! sorularını araştırmaktadır. Peki, Tecvid nedir? Kuran'da Tecvid ne demektir? Tecvid kelimesinin tanımı ve anlamı!

TECVİD NEDİR?

"Tecvîd", sözlükte bir şeyi iyi, güzel ve sağlam yapmak demektir. Kıraat ilminde tecvîd, her harfi mahrecinden hakkını vererek okumaktır.

Kur'ân'ı tecvîd kurallarına uygun olarak okumak Müzzemmil suresinin 4'üncü ayeti ile "Kim Kur'ân'ı sesini güzelleştirerek okumazsa bizden değildir." (Ebu Dâvûd, Salât, 355) anlamındaki hadis-i şerifin gereğidir.

Kur'ân'ın lafızlarını güzel okumak, Kur'ân'ın her lafzın ve her harfin hakkını vermek, kelime ve terkiplerin eda ve şivesini gözeterek okumaktır.

Kur'ân-ı Kerim Arap lisanı ile nazil olması sebebiyle okunan ayetlerden murat edilen maksadın hâsıl olabilmesi için, Arapça lafız ve harfleri doğru bir şekilde telaffuz etmek gerekir. Çünkü bir harf yanlış okunduğu zaman kastedilen mana ifade edilmiş olmaz.

Tecvidin gayesi; Kuran-ı Kerim'i tilavet ederken dilin hatadan korunması, okuyanların dünya ve ahiret sorumluluğundan kurtarılmasıdır. Çünkü tecvid; Kur'ân tilavetini, harflerin mahreç ve sıfatlarının hakkını düşürmeden, ilave ve eksiklik yapmadan ve zorluk çekmeden meleke kesbederek güzel yapmayı öğretmektir. Tecvid ilmini teorik olarak öğrenmek farz-ı kifaye; Kur'ân harflerini lazımî sıfatlarına uygun kendi mahreçlerinden düzgün ve doğru okumak farz-ı ayn; harfleri birbirleri arasındaki kurallara uyarak yani "idğam, izhar, iklab, ihfa vb…" arızî sıfatlara riayet ederek okumak ise vaciptir.

"Biz ona (peygambere) Kur'ân'ı tertil ile okuduk" (Furkan 25/32) ve "(Ey Peygamberim!) Kur'ân'ı tertil ile oku" (Müzzemmil 73/4) anlamındaki ayet-i kerimelerinden Kur'ân ayetlerinin Hz. Peygambere tertil üzere indirildiğini ashaba da aynı ölçülere uyularak öğretildiğini anlıyoruz ve Kur'ân'ın tertil üzere yani tecvid kurallarına riayet ederek okunması gerektiğini öğreniyoruz.

Tecvit ilmi; Kuran'ın lafız ve harflerini hatasız olarak, ahenk ve şivesine riayet ederek ve bütün özellikleri ile Kuran-ı Kerim'in harf ve kelimelerinin düzgün okunmasını temin etmektir.

--