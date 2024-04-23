TBMM nerede ve ne zaman açılmış? TBMM'yi ilk kim açtı? TBMM nedir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından kurulmuş ve kurulmasının ardından Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı'nın başlamasına sebep olan önemli bir adımı temsil etmektedir. TBMM'nin açılış tarihi, Türkiye'nin tarihinde büyük bir öneme sahiptir ve pek çok kişi tarafından merak edilen bir konudur.TBMM nerede ve ne zaman açılmış? TBMM'yi ilk kim açtı? TBMM nedir? İşte detaylar...

TBMM NEREDE VE NE ZAMAN AÇILMIŞ?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda önemli bir rol oynayan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Mustafa Kemal tarafından 19 Mart 1920'de yayımlanan bir genelge ile " Ankara'da olağanüstü bir Meclis"in toplanacağı duyuruldu. Mebusan Meclisi içerisindeki Cumhuriyet yanlısı milletvekillerinin de Ankara'ya dönebilmesiyle birlikte, toplam 84 milletvekili ile ilk TBMM kuruldu. 22 Nisan 1920'de TBMM'nin açılacağının duyurulmasının ardından, 23 Nisan 1920'de Hacı Bayram Camii'nde namaz kılınmasının ardından Mustafa Kemal önderliğinde ilk TBMM, daha önce İttihat ve Terakki Cemiyeti olarak faaliyet gösteren yapı içerisinde kuruldu. İlk TBMM'nin başkanı da Mustafa Kemal oldu.

TBMM NEDİR?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), ülkemizin tüm şehirlerinden seçilen milletvekillerinin bir araya gelerek ülkenin sorunlarını ele aldığı ve çözüm arayışında olduğu bir çözüm mekanizması olarak tanımlanabilir.

TBMM'nin yetki ve görevleri arasında şunlar sıralanabilir: