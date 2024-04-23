Üye Girişi
Haberler

TBMM nerede ve ne zaman açılmış? TBMM'yi ilk kim açtı? TBMM nedir?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM nerede ve ne zaman açılmış? TBMM'yi ilk kim açtı? TBMM nedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Türkiye'nin yasama organıdır. Meclis, 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara'da kurulmuştur ve ilk başkanı Mustafa Kemal Atatürk olmuştur. TBMM, Türkiye'nin egemenlik haklarını kullanma yetkisine sahip olup, yasaları yapma ve hükümeti denetleme görevlerini üstlenmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından kurulmuş ve kurulmasının ardından Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı'nın başlamasına sebep olan önemli bir adımı temsil etmektedir. TBMM'nin açılış tarihi, Türkiye'nin tarihinde büyük bir öneme sahiptir ve pek çok kişi tarafından merak edilen bir konudur.TBMM nerede ve ne zaman açılmış? TBMM'yi ilk kim açtı? TBMM nedir? İşte detaylar...

TBMM NEREDE VE NE ZAMAN AÇILMIŞ?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda önemli bir rol oynayan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Mustafa Kemal tarafından 19 Mart 1920'de yayımlanan bir genelge ile " Ankara'da olağanüstü bir Meclis"in toplanacağı duyuruldu. Mebusan Meclisi içerisindeki Cumhuriyet yanlısı milletvekillerinin de Ankara'ya dönebilmesiyle birlikte, toplam 84 milletvekili ile ilk TBMM kuruldu. 22 Nisan 1920'de TBMM'nin açılacağının duyurulmasının ardından, 23 Nisan 1920'de Hacı Bayram Camii'nde namaz kılınmasının ardından Mustafa Kemal önderliğinde ilk TBMM, daha önce İttihat ve Terakki Cemiyeti olarak faaliyet gösteren yapı içerisinde kuruldu. İlk TBMM'nin başkanı da Mustafa Kemal oldu.

TBMM nerede ve ne zaman açılmış? TBMM'yi ilk kim açtı? TBMM nedir?

TBMM NEDİR?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), ülkemizin tüm şehirlerinden seçilen milletvekillerinin bir araya gelerek ülkenin sorunlarını ele aldığı ve çözüm arayışında olduğu bir çözüm mekanizması olarak tanımlanabilir.

TBMM nerede ve ne zaman açılmış? TBMM'yi ilk kim açtı? TBMM nedir?

TBMM'nin yetki ve görevleri arasında şunlar sıralanabilir:

  • Kanun yapmak, kanun değiştirmek ve kanunları kaldırmak.
  • Para basılması konusunda karar vermek.
  • TBMM Başkanını seçmek.
  • Savaş ilan etmek.
  • Uluslararası antlaşmaların onay uygunluğuna karar vermek.
  • Anayasa'da öngörülen şekilde değişiklik yapmak.
  • Bakanlık ve bakanlar üzerinde denetim yapmak.

TBMM nerede ve ne zaman açılmış? TBMM'yi ilk kim açtı? TBMM nedir?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan Türkiye Hükümet Ankara Gündem Eğitim Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

23 NİSAN NEDEN KUTLANIR? 23 Nisan'ın anlamı ne? Serenay Sarıkaya ve Mert Demir sevgili mi? EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER! TBMM ne zaman açıldı? 23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin ilk başkanı kimdir? TBMM nerede ve ne zaman açılmış? TBMM'yi ilk kim açtı? TBMM nedir? 23 NİSAN HASTANE VE ECZANELER AÇIK MI? Bugün eczaneler, sağlık ocakları, hastaneler yarım gün mü? Milli Bayramlar: Milli Bayramlarımız nelerdir? Milli bayramlarımız kaç tanedir, hangileridir? Milli bayramların isimleri ve tarihleri! Hal Ekleri nelerdir? İsmin hal ekleri nelerdir? Hal ekleri cümle içerisinde örnekler ve konu anlatımı! Kaç tane hal eki var? Hacet duası okunuşu! Hacet namazı duası nasıl okunur? Hacet duası nasıl yapılır? Hacet duası Arapça ve Türkçe yazılışı! Galatasaray'ın kaç şampiyonluğu var? Galatasaray en son ne zaman şampiyon oldu? Cleveland Cavaliers Orlando Magic NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 23 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! New York Knicks Philadelphia 76ers NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 23 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 23 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 23 Nisan Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kimdir, mesleği ne? 4. eleme adayı kim oldu? Survivor haftanın eleme adayları ki potada kimler var 23 Nisan Salı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title