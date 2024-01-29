Taş Kağıt Makas dizisi ne zaman başlıyor ve Taş Kağıt Makas dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler olduğu gündeme geliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan dizinin oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. Taş Kağıt Makas dizisi ne zaman başlıyor? Taş Kağıt Makas dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Detaylar haberimizdedir…

TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

13 Haziran 2020'de eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla 13 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanan Ozan Güven, yıllar sonra ekranlara dönüyor. Uzun zamandır bir projede yer almayan Güven, Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Taş Kağıt Makas dizisinde Ekin Koç, Hande Ataizi, Serra Arıtürk gibi isimlerle başrolü paylaşacak.

TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Sıra dışı bir hafıza yeteneğine sahip olan Umut (Ekin Koç), yaşadığı her anı en küçük ayrıntısına kadar hatırlar. Babasının masum olduğunu ispatlamak için verdiği savaşta, yine bu süper hafızasını kullanır. Belediye otobüsünde olaylı bir şekilde tanıştığı Alev de (Serra Arıtürk) Umut'un babası için sürdürdüğü adalet arayışının en büyük destekçisi olur. Parlak zekası ve sisteme aykırı avukatlık tarzıyla Harun (Ozan Güven), hukuk camiasının güçlü isimlerinden Cumhuriyet Savcısı Süreyya (Hande Ataizi), iş dünyası ile suç dünyası arasındaki kilit isim Kadri ( Hüseyin Avni Danyal ) ve iflah olmaz bir sosyopat olan Fecir (Burak Yörük) arasında değişen dengede, Umut'un alzheimer hastası babası için verdiği mücadele izleyicileri derinden etkileyecek.

TAŞ KAĞIT MAKAS OYUNCULARI KİMLER?