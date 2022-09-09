Düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla binlerce vatandaş Gündoğdu Meydanı'nda bir araya geldi. Megastar Tarkan'ın da sahne aldığı alanda renkli görüntüler ortaya çıktı. Peki, Tarkan konserine kaç kişi katıldı? İzmir Tarkan konserine katılan kişi sayısı kaç?

İzmir Tarkan konserine kaç kişi katıldı? Düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla binlerce vatandaş Gündoğdu Meydanı'nda bir araya geldi. Megastar Tarkan'ın da sahne aldığı alanda renkli görüntüler ortaya çıktı. Peki, Tarkan konserine kaç kişi katıldı? İzmir Tarkan konserine katılan kişi sayısı kaç? İşte detaylar...

TARKAN KONSERİNE KAÇ KİŞİ KATILDI?

Tarkan'ın İzmir konserine kaç kişinin katıldığı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak konserin yapıldığı Gündoğdu Meydanı'nın 1.5 milyon - 2 milyon arası bir kapasiteye sahip olduğu bilinmektedir.

BİNLERCE KİŞİ ALANDA TOPLANDI

Binlerce kişinin toplandığı Gündoğdu Meydanı'nında büyüleyici görüntüler ortaya çıktı. Megastar Tarkan'ın konseri öncesinde telefonlarının ışığını açan vatandaşlar renkli görüntüler ortaya çıktı.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Tarkan'ın konseri öncesi kalabalığa seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, renkli görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte İzmir'deki 100. yıl coşkusundan görüntüler: