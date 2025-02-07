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Tarihte bugün ne oldu, ne yaşandı? 7 Şubat ne günü?

Tarihte bugün ne oldu, ne yaşandı? 7 Şubat ne günü?
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Tarih boyunca pek çok önemli gelişmeye sahne olan 7 Şubat, siyasi, kültürel ve toplumsal olaylarla hafızalarda yer edinmiştir. Bugün hangi tarihi olaylar gerçekleşti? 7 Şubat ne günü? İşte, geçmişten günümüze 7 Şubat'ta yaşanan önemli olaylar…

Tarih boyunca 7 Şubat, dünya ve Türkiye'de birçok kritik olayın yaşandığı günlerden biri olmuştur. Özellikle belirli dönemlerde gerçekleşen siyasi olaylar, kültürel gelişmeler ve bilimsel keşifler, bu tarihi önemli kılan başlıca etkenler arasında yer alıyor. Peki, 7 Şubat tarihinde neler oldu? 7 Şubat dünya tarihinde ne yaşandı? İşte, detaylar…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1921 - Türkiye'de, Resmî Gazete'nin ilk sayısı yayımlandı.

1974 - Grenada, İngiltere'den bağımsızlığını kazandı.

Tarihte bugün ne oldu, ne yaşandı? 7 Şubat ne günü?Tarihte bugün ne oldu

1992 - Avrupa Ekonomik Topluluğu üyesi ülkeler arasında, Avrupa Birliği'ni oluşturan Maastricht Antlaşması imzalandı.

1995 - 11 Eylül saldırılarının baş mimarı olmakla suçlanan Remzi Yusuf, Pakistan'da tutuklandı.

1999 - II. Abdullah, Ürdün kralı oldu.

Tarihte bugün ne oldu, ne yaşandı? 7 Şubat ne günü?7 Şubat ne günü

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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