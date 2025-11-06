Haberler

Tarihte bugün ne oldu? 6 Kasım tarihinde tarihte neler oldu?

Tarihte bugün ne oldu? 6 Kasım tarihinde tarihte neler oldu?
Güncelleme:
6 Kasım tarihi, dünya genelinde siyaset, kültür, bilim ve toplum alanlarında yaşanan önemli olaylarla tarihe damgasını vurmuştur. Geçmişten bugüne birçok dönüm noktasına sahne olan bu tarih, hem Türkiye'de hem de dünyada hafızalarda yer eden gelişmelerle hatırlanmaktadır. Peki, tarihte bugün ne oldu? 6 Kasım tarihinde tarihte neler oldu?

6 Kasım, tarihin dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen ve siyaset, bilim, kültür ile toplumsal yaşamda önemli olaylara sahne olan bir gündür. Yıllar boyunca hafızalarda yer eden gelişmelerle anılan bu tarihte yaşanan dikkat çekici olayların detayları haberimizin devamında sizleri bekliyor.

OLAYLAR

  • 1792 – Fransız Devrimi sırasında Jemappes Muharebesi gerçekleşti.
  • 1860 – Abraham Lincoln, ABD'nin 16. başkanı seçildi.
  • 1917 – Bolşevikler, Petrograd'da geçici hükümeti devirerek Rusya'da iktidarı ele geçirdi.
  • 1943 – II. Dünya Savaşı sırasında Kızıl Ordu, Kiev'i Alman işgalinden kurtardı.
  • 1956 – İngiltere ve Fransa, Süveyş Kanalı'nı işgal ettikten sonra BM kararıyla ateşkesi kabul etti.
  • 1995 – İsrail Başbakanı İzak Rabin'in suikast sonucu öldürülmesinin ardından ülke genelinde yas ilan edildi.
  • 2005 – Fransa'da başlayan banliyö olayları ülke geneline yayıldı, olağanüstü hâl ilan edildi.
  • 2012 – ABD Başkanı Barack Obama ikinci kez başkan seçildi.

Tarihte bugün ne oldu? 6 Kasım tarihinde tarihte neler oldu?

DOĞUMLAR

  • 1494 – Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı İmparatorluğu'nun 10. padişahı.
  • 1861 – James Naismith, basketbolun mucidi ve Kanadalı beden eğitimi öğretmeni.
  • 1946 – Sally Field, Amerikalı oyuncu ve yönetmen.
  • 1955 – Maria Shriver, Amerikalı gazeteci ve yazar.
  • 1988 – Emma Stone, Amerikalı oyuncu.

Tarihte bugün ne oldu? 6 Kasım tarihinde tarihte neler oldu?

ÖLÜMLER

  • 1817 – Princess Charlotte of Wales, İngiltere veliaht prensesi.
  • 1995 – İzak Rabin, İsrail Başbakanı, suikast sonucu yaşamını yitirdi.
  • 2004 – Yasser Arafat, Filistin lideri.
  • 2020 – Ken Spears, "Scooby-Doo" animasyonunun yaratıcısı.
Sahra Arslan
