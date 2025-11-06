Tarihte bugün ne oldu? 6 Kasım tarihinde tarihte neler oldu?

6 Kasım, tarihin dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen ve siyaset, bilim, kültür ile toplumsal yaşamda önemli olaylara sahne olan bir gündür. Yıllar boyunca hafızalarda yer eden gelişmelerle anılan bu tarihte yaşanan dikkat çekici olayların detayları haberimizin devamında sizleri bekliyor.

OLAYLAR

1792 – Fransız Devrimi sırasında Jemappes Muharebesi gerçekleşti.

1860 – Abraham Lincoln, ABD'nin 16. başkanı seçildi.

1917 – Bolşevikler, Petrograd'da geçici hükümeti devirerek Rusya'da iktidarı ele geçirdi.

1943 – II. Dünya Savaşı sırasında Kızıl Ordu, Kiev'i Alman işgalinden kurtardı.

1956 – İngiltere ve Fransa, Süveyş Kanalı'nı işgal ettikten sonra BM kararıyla ateşkesi kabul etti.

1995 – İsrail Başbakanı İzak Rabin'in suikast sonucu öldürülmesinin ardından ülke genelinde yas ilan edildi.

2005 – Fransa'da başlayan banliyö olayları ülke geneline yayıldı, olağanüstü hâl ilan edildi.

2012 – ABD Başkanı Barack Obama ikinci kez başkan seçildi.

DOĞUMLAR

1494 – Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı İmparatorluğu'nun 10. padişahı.

1861 – James Naismith, basketbolun mucidi ve Kanadalı beden eğitimi öğretmeni.

1946 – Sally Field, Amerikalı oyuncu ve yönetmen.

1955 – Maria Shriver, Amerikalı gazeteci ve yazar.

1988 – Emma Stone, Amerikalı oyuncu.

ÖLÜMLER