Tarihte bugün ne oldu? 6 Eylül tarihinde neler oldu?

Her ne kadar ilk bakışta sıradan bir gün gibi görünse de, 6 Eylül, hem Türkiye'de hem de dünyada siyasi kırılmaların, toplumsal değişimlerin ve tarihsel öneme sahip olayların yaşandığı dikkat çekici bir gündür. "6 Eylül'de neler oldu?" sorusunun yanıtı ve bu tarihe damga vuran gelişmeler, haberimizin devamında sizlerle.

OLAYLAR

1901 – Amerika Birleşik Devletleri Başkanı William McKinley, Buffalo, New?York'taki Pan-American Sergisi'nde anarşist Leon Czolgosz tarafından vuruldu; sekiz gün sonra hayatını kaybetti.

1909 – Amerikalı kaşif Robert Peary, Kuzey Kutbu'na ulaştığını duyurdu.

1943 – Philadelphia'da bir tren kazası sonucu 79 kişi hayatını kaybetti.

1949 – New?Jersey, Camden'de Howard Unruh komşularını öldürdü; bu, ABD tarihinde bilinen ilk toplu katliamlardan biridir.

1972 – Münih Olimpiyatları, öldürücü bir rehine krizi sonrası bir gün ara verip yeniden başladı.

1975 – Tenniste yıldız adayı Martina Navratilova, ABD Açık turnuvası için geldiği New?York'ta siyasi sığınma talebinde bulundu.

1995 – Cal Ripken Jr., Major League Baseball'da Lou Gehrig'in kırdığı "ardışık maç" rekorunu egale etti (2,131 maç).

1997 – Prenses Diana için Londra'da görkemli bir cenaze töreni düzenlendi.

2006 – ABD Başkanı George W. Bush, CIA'in "siyah siteler"deki yeraltı hapishanelerini ve sert sorgulama yöntemlerini itiraf etti.

2018 – Hindistan Yüksek Mahkemesi, aynı cinsiyetten ilişkileri suç olmaktan çıkardı.

2022 – Liz Truss, Birleşik Krallık Başbakanlığı görevine başladı; görev süresi kısa oldu.

1968–bugün – Eswatini (eSvatini), 6 Eylül'ü Bağımsızlık Günü olarak kutluyor.

Bonaire adasında da bu tarih, bayrak günü olarak anılmakta.

394 – Roma İmparatoru Theodosius I, Frigidus Savaşı'nda rakibi Eugenius'u yenerek galip geldi.

1863 – Cenevre Konvansiyonu'nun dördüncüsü imzalanarak savaşta yararlan insanî korumaya ilişkin standartlar belirlendi.

1966 – Güney Afrika Başbakanı Hendrik Verwoerd, mecliste bir saldırgan tarafından öldürüldü.

1628 – Vaiz John Bunyan, ruhsat olmadan vaaz verdiği gerekçesiyle tutuklandı; bu olay, "Hacı Pieter'in Yolculuğu" adlı eserin yazılmasına zemin hazırladı.

1930 – Ünlü "Blondie" çizgi romanı Chic Young tarafından yayın hayatına başladı.

1954 – "The Tonight Show" isimli televizyon programı NBC kanalında, sunucu Steve Allen ile başladı.

1997 – J.K. Rowling'in "Harry Potter ve Felsefe Taşı" adlı eseri Birleşik Krallık'ta yayımlandı.

1978 – İnsan tipi insülin, genetik mühendislik yoluyla E.?coli bakterisinde üretildi. Bu, biyoteknolojide dönüm noktası olarak kabul edilir.

DOĞUMLAR

1757 – Marquis de Lafayette (Fransız Devrimi ve Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nda önemli bir figür)

1860 – Jane Addams, Nobel Barış Ödüllü Amerikalı sosyal reformcu ve Hull House'un kurucusu.

1860'lar–1900'ler – Farklı alanlarda önemli doğumlar: Louis?Essen, Charles?Foley, Luis Federico Leloir, Wilson?Greatbatch gibi bilim insanları.

1964 – Rosie Perez, Amerikalı aktris, dansçı ve yönetmen.

1972 – Idris Elba, İngiliz aktör ve yapımcı; Macy Gray, Amerikalı şarkıcı ve yapımcı.

ÖLÜMLER