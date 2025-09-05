Tarihte bugün ne oldu? 5 Eylül tarihinde neler oldu?

Her ne kadar sıradan bir gün gibi görünse de, 5 Eylül ; gerek Türkiye'de gerekse dünyada siyasi dönüm noktalarına, toplumsal dönüşümlere ve tarihe yön veren gelişmelere sahne olmuş özel bir tarihtir. "5 Eylül'ün tarihinde neler yaşandı?" sorusunun yanıtı ve dikkat çeken olaylar, haberimizin devamında yer alıyor.

OLAYLAR

1774 – Amerika: İlk Kıta Kongresi (First Continental Congress) Philadelphia'da toplandı.

1905 – Japonya ve Rusya arasındaki savaş sona erdirildi—Portsmouth Antlaşması imzalandı.

1939 – ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt, II. Dünya Savaşı'nda ülkesinin tarafsızlığını ilan etti.

1955 – İstanbul Sultanahmet'te Yeni Adliye Sarayı hizmete açıldı.

1957 – Jack Kerouac'ın kült romanı "Yolda" (On the Road) ABD'de yayımlandı.

1972 – Münih Katliamı: Kara Eylül militanlarının Olimpiyatlara gelen İsrailli sporculara saldırısı; 11 sporcu ve bir polis hayatını kaybetti.

1986 – Pan Am uçağında Karachi'de gerçekleşen bir uçak kaçırma olayı sırasında 20 kişi öldü.

1997 – Dünyaca ünlü hayırsever ve Nobel Barış Ödülü sahibi Rahibe Teresa hayatını kaybetti.

DOĞUMLAR

1638 – XIV. Louis, Fransa Kralı, "Güneş Kral" (Le Roi Soleil).

1847 – Ünlü Amerikalı haydut Jesse James doğdu.

1567 – Japon siyasetçi ve daimyo Date Masamune (ö. 1636) dünyaya geldi.

Çeşitli kaynaklara göre, ayrıca Ebû Hanîfe (699), VIII. Louis (1187), IV. Pedro (1319) gibi tarihi figürler de bu gün doğmuştur.

ÖLÜMLER