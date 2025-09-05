Tarihte bugün ne oldu? 5 Eylül tarihinde neler oldu?
5 Eylül, ilk bakışta sıradan bir takvim yaprağı gibi görünse de, tarih boyunca insanlığın kaderini etkileyen önemli gelişmelere sahne olmuş özel bir gündür. Bu tarih, kimi zaman karanlık olayların gölgesinde insan acılarını barındırırken, kimi zaman da yeni başlangıçların ve umut dolu değişimlerin habercisi olmuştur. Peki, tarihte bugün ne oldu? 5 Eylül tarihinde neler oldu?
Her ne kadar sıradan bir gün gibi görünse de, 5 Eylül ; gerek Türkiye'de gerekse dünyada siyasi dönüm noktalarına, toplumsal dönüşümlere ve tarihe yön veren gelişmelere sahne olmuş özel bir tarihtir. "5 Eylül'ün tarihinde neler yaşandı?" sorusunun yanıtı ve dikkat çeken olaylar, haberimizin devamında yer alıyor.
OLAYLAR
- 1774 – Amerika: İlk Kıta Kongresi (First Continental Congress) Philadelphia'da toplandı.
- 1905 – Japonya ve Rusya arasındaki savaş sona erdirildi—Portsmouth Antlaşması imzalandı.
- 1939 – ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt, II. Dünya Savaşı'nda ülkesinin tarafsızlığını ilan etti.
- 1955 – İstanbul Sultanahmet'te Yeni Adliye Sarayı hizmete açıldı.
- 1957 – Jack Kerouac'ın kült romanı "Yolda" (On the Road) ABD'de yayımlandı.
- 1972 – Münih Katliamı: Kara Eylül militanlarının Olimpiyatlara gelen İsrailli sporculara saldırısı; 11 sporcu ve bir polis hayatını kaybetti.
- 1986 – Pan Am uçağında Karachi'de gerçekleşen bir uçak kaçırma olayı sırasında 20 kişi öldü.
- 1997 – Dünyaca ünlü hayırsever ve Nobel Barış Ödülü sahibi Rahibe Teresa hayatını kaybetti.
DOĞUMLAR
- 1638 – XIV. Louis, Fransa Kralı, "Güneş Kral" (Le Roi Soleil).
- 1847 – Ünlü Amerikalı haydut Jesse James doğdu.
- 1567 – Japon siyasetçi ve daimyo Date Masamune (ö. 1636) dünyaya geldi.
- Çeşitli kaynaklara göre, ayrıca Ebû Hanîfe (699), VIII. Louis (1187), IV. Pedro (1319) gibi tarihi figürler de bu gün doğmuştur.
ÖLÜMLER
- 1165 – Nijo, Japonya'nın 78. imparatoru.
- 1548 – Catherine Parr, İngiltere Kraliçesi.
- 1857 – Auguste Comte, Fransız düşünür ve pozitivizmin kurucusu.
- 1877 – Çılgın At (Crazy Horse), Lakota Kızılderililerinin şefi.
- 1906 – Ludwig Boltzmann, Avusturyalı fizikçi.
- 1997 – Georg Solti, Macar asıllı orkestra ve opera şefi; ayrıca Rahibe Teresa bu günde vefat etti.
- 2012 – Ediz Bahtiyaroğlu, Türk-Boşnak futbolcu