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Tarihte bugün ne oldu? 4 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 4 Nisan'da yaşananlar!

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4 Nisan tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 4 Nisan'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 4 Nisan tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

• 1581 - Francis Drake, dünya turunu tamamladı ve I. Elizabeth tarafından şövalyelikle ödüllendirildi.

• 1814 - Napolyon, tahtından ilk defa çekildi.

• 1905 - Hindistan'daki depremde, yaklaşık 20.000 kişi öldü.

• 1913 - Osmanlı İmparatorluğu'nda Kadınlar Dünyası adlı dergi kuruldu.

• 1929 - İstanbul'da düzenlenen Yerli Malı Kullanma ve Koruma Toplantısı'nda gençlik, yerli malı kullanmaya yemin etti.

• 1941 - Irak'ta eski Başbakan Reşid Ali Geylani, bir darbeyle iktidarı ele geçirdi.

• 1949 - NATO kuruldu. Washington'da ABD, Belçika, Danimarka, Fransa, Lüksemburg, Norveç ve Portekiz, Kuzey Atlantik Paktı Örgütünün (NATO) kuruluşunu onaylayan antlaşmayı imzaladı.

• 1951 - Necip Fazıl Kısakürek, kumar oynadığı gerekçesiyle 30 lira para cezasına çarptırıldı.

• 1953 - Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Dumlupınar denizaltısı, NATO tatbikatından dönerken Çanakkale Boğazı'nda İsveç gemisi Naboland'la çarpışarak battı; 81 Türk denizcisinin öldüğü bugün, "Deniz Şehitlerini Anma Günü" ilan edildi.

• 1960 - Senegal, Fransa'dan bağımsızlığını kazandı.

• 1966 - Fransa'da NATO üslerine karşı çıkılınca, Türkiye'deki üslerin durumu gündeme getirildi. Başbakan Süleyman Demirel, "Türkiye'de ABD üssü yoktur, tesisi vardır" dedi.

• 1968 - Martin Luther King Jr., Memphis'te öldürüldü.

• 1973 - 11 Eylül 2001'deki saldırılar sonucu yıkılan Dünya Ticaret Merkezi açıldı. Temelleri 1966'da atılan, inşaatına 1968'de başlanılan ve 37 milyon dolara mal olan binanın mimarı, Minuori Yamasaki idi.

• 1974 - Türk Hükümeti, Yunan karasularının 12 mile çıkarılmasını kabul etmeyeceğini, Ege'nin bir Yunan gölü haline getirilmesinin söz konusu olamayacağını, diplomatik kanallarla Yunanistan'a bildirdi.

• 1975 - Microsoft şirketi, Bill Gates ve Paul Allen ortaklığında kuruldu.

• 1979 - Pakistan Başbakanı Zülfikar Ali Butto, asılarak idam edildi.

• 1985 - Balıkesir'de eğitim uçuşu yapan bir uçak, Marangozlar Sitesi'ne düştü. Uçağın iki pilotu ile 14 kişi öldü, 21 kişi de yaralandı.

• 1988 - 7. Uluslararası İstanbul Sinema Günleri'nde, iki filmin gösterilmesi müstehcenlik ve İslam'a aykırılık nedeniyle yasaklandı.

• 1990 - Ankara Devlet Tiyatrosu İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi açıldı.

• 1991 - Özel üniversitelere şartlı izin verildi.

• 1997 - Politikaya atılan kadınları desteklemek amacıyla bir grup kadının öncülüğünde "Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği" (KADER) kuruldu.

• 2001 - Yargıtay Altıncı Ceza Dairesi, İtalya'dan Türkiye'ye iade edilen Mehmet Ali Ağca'nın gasp suçundan 7 yıl 2 ay ağır hapis cezasına mahkûm edildiği kararı onadı.

• 2002 - PKK, birçok Avrupa ülkesinde yasaklanmasının ardından, adını KADEK (Kürdistan Demokrasi ve Özgürlük Kongresi) olarak değiştirdi.

• 2002 - Dicle Haber Ajansı kuruldu.

• 2003 - Yargıtay Sekizinci Ceza Dairesi, Manisalı gençler davasında biri başkomiser 10 polisin, 60 ile 130 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmalarına ilişkin kararı onadı.

• 2004 - Konyaspor Teknik Direktörü Tevfik Lav, Manisa yakınlarında geçirdiği trafik kazasında öldü.

• 2004 - Almanya Alevi Kadınlar Birliği, "25 Dilde Kadın Türküsü" adıyla festival düzenledi. Konserde 500 kadın aynı anda saz çalarken 300 kadın şarkı söyledi.

• 2006 - "4 Nisan Mayın Bilincini Geliştirme Günü" kapsamında ilk kez eylemler yapıldı. Gün, BM tarafından 8 Aralık 2005 tarihinde ilan edilmişti.

• 2010 - TRT'nin Arapça kanalı TRT El Arabia yayına başladı.

DOĞUMLAR

• 186 - Caracalla, Roma İmparatoru (ö. 217)

• 1646 - Antoine Galland, Fransız şarkiyatçı ve arkeolog (ö. 1715)

• 1802 - Dorothea Dix, Amerikalı toplumsal reformcu ve hümanist (ö. 1887)

• 1835 - John Hughlings Jackson, İngiliz nörolog (ö. 1911)

• 1846 - Comte de Lautréamont, Fransız yazar (ö. 1870)

• 1858 - Remy de Gourmont, Fransız şair (ö. 1915)

• 1884 - Isoroku Yamamoto, Japon İmparatorluk Deniz Kuvvetleri Birleşik Filosu'nun Başkomutanı (ö. 1943)

• 1913 - Muddy Waters, Amerikalı müzisyen (ö. 1983)

• 1914 - Marguerite Duras, Fransız yazar (ö. 1996)

• 1915 - Lars Ahlin, İsveçli yazar (ö. 1997)

• 1920 - Éric Rohmer, Fransız yönetmen (ö. 2010)

• 1922 - Hayrettin Karaca, Türk bilim adamı ve TEMA Vakfı'nın kurucularından (ö. 2020)

• 1928 - İlhami Soysal, Türk gazeteci ve yazar (ö. 1992)

• 1928 - Maya Angelou, Afroamerikan yazar, şair ve şarkıcı (ö. 2014)

• 1928 - Alfredo Armenteros, Kübalı müzisyen (ö. 2016)

• 1932 - Andrei Tarkovsky, Sovyet yönetmen (ö. 1986)

• 1932 - Anthony Perkins, Amerikalı aktör (ö. 1992)

• 1944 - Toktamış Ateş, Türk siyaset bilimi profesörü ve yazar (ö. 2013)

• 1945 - Daniel Cohn-Bendit, Fransız politikacı ve aktivist

• 1946 - Ercan Yazgan, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (ö. 2018)

• 1947 - Işılay Saygın, Türk mimar, siyasetçi ve Türkiye'nin ilk kadın Turizm Bakanı (ö. 2019)

• 1948 - Şahin Mengü, Türk hukukçu ve siyasetçi

• 1948 - Abdullah Öcalan, PKK'nın kurucularından biri ve ilk lideri

• 1952 - Gary Moore, İrlandalı gitarist ve Thin Lizzy grubunun üyesi (ö. 2011)

• 1953 - Fahriye Güney, Türk şair, yazar ve Rumeli halk sanatçısı

• 1957 - Aki Kaurismäki, Fin yönetmen

• 1960 - Hugo Weaving, Nijerya doğumlu, İngiliz asıllı Avustralyalı aktör

• 1963 - Nuri Adıyeke, Girit asıllı Türk Osmanlı Dönemi tarihçisi

• 1963 - Semih Kaplanoğlu, Türk senarist ve yönetmen

• 1965 - Robert Downey, Jr., Amerikalı aktör

• 1967 - Hakan Bilgin, Türk oyuncu

• 1970 - Barry Pepper, Amerikalı oyuncu

• 1970 - Çağan Irmak, Türk yönetmen

• 1970 - Yelena Yelesina, Rus yüksek atlamacı

• 1976 - Emerson Ferreira da Rosa, Brezilyalı futbolcu

• 1979 - Heath Ledger, Avustralyalı aktör ve Oskar ödülü sahibi (ö. 2008)

• 1983 - Ben Gordon, Amerikalı basketbolcu

• 1984 - Arkady Vyatchanin, Rus yüzücü

• 1985 - Rudy Fernández, İspanyol basketbolcu

• 1986 - Aiden McGeady, İrlandalı futbolcu

• 1991 - Jamie Lynn Spears, Amerikalı aktris ve şarkıcı

• 1992 - Alexa Nikolas, Amerikalı aktris

• 1992 - Christina Metaxa, Kıbrıslı Rum şarkıcı

• 1996 - Austin Mahone, Amerikalı pop şarkıcısı

ÖLÜMLER

• 397 - Milano'lu Ambrosius, Milano episkoposu, teolog ve 4. yy'ın Kilise'ye ait en etkili figürlerinden birisidir - Kilise Babası - Kilise Doktoru (d. 340)

• 636 - Sevilla'lı İsidor, İlk orta çağ ansiklopedisti olarak adlandırılır - Kilise Babası - Kilise Doktoru (d. 560)

• 896 - Formosus, 6 Ekim 891 yılından 896 yılındaki ölümüne kadar papalık yapmıştır (d. 816)

• 1284 - Kastilyalı X. Alfonso, 1252-1284 yılları arasında Kastilya kralıydı (d. 1221)

• 1292 - Papa IV. Nicolaus ya da doğum adı ile Girolamo Masci, 22 Şubat 1288'den 1292'de ölümüne kadar papalık yapmıştır. Seçimle gelen ilk Fransiskan Papa'ydı (d. 1227)

• 1588 - II. Friedrich, 1559'dan ölümüne kadar Danimarka ve Norveç kralı ve Schleswig Dükü idi (d. 1534)

• 1609 - Charles de l'Écluse, L'Éscluse veya Carolus Clusius, Flaman hekim, botanikçi ve bahçeci (d. 1526)

• 1617 - John Napier, İskoçyalı matematikçi ve logaritmanın mucidi (d. 1550)

• 1774 - Oliver Goldsmith, İrlandalı yazar ve şair (d. 1728)

• 1817 - André Masséna, Rivoli Dükü, Essling Prensi, Fransız Devrimi ve Napoléon Savaşları'nın önde gelen Fransız generallerinden biridir (d. 1758)

• 1878 - Richard Brewer, Amerikalı kovboy ve kanun kaçağı (d. 1850)

• 1841 - William Henry Harrison, Amerikalı asker ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 9. Başkanı (d. 1773)

• 1848 - Marc-Antoine Jullien de Paris, Fransız eğitmen (d. 1775)

• 1870 - Heinrich Gustav Magnus, Alman kimyacı ve fizikçi (d. 1802)

• 1878 - Richard Brewer, Amerikalı kovboy ve kanun kaçağı (d. 1850)

• 1919 - William Crookes, İngiliz kimyacı ve fizikçi (d. 1832)

• 1923 - John Venn, İngiliz matematikçi (d. 1834)

• 1923 - Julius Martov, Yahudi asıllı Rus Menşevik lider (d. 1873)

• 1929 - Karl Benz, Alman makine mühendisi ve motor tasarımcısı (d. 1844)

• 1931 - André Michelin, Fransız mühendis ve sanayici (d. 1853)

• 1932 - Wilhelm Ostwald, Alman kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1853)

• 1941 - Emine Nazikeda, Sultan Vahdettin'in eşi ve Baş Kadınefendi (d. 1866)

• 1943 - Jimmy Barry, Amerikalı boksör (d. 1870)

• 1953 - II. Carol, Romanya Kralı (1930 - 1940 yılları arasında) (d. 1893)

• 1968 - Martin Luther King, Jr., Afrikalı-Amerikalı Baptist papaz ve Amerikan yurttaş hakları hareketi önderi ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1929)

• 1979 - Zülfikar Ali Butto, Pakistan Başbakanı (d. 1928)

• 1983 - Gloria Swanson, Amerikalı aktris (d. 1897)

• 1984 - Maximilian Fretter-Pico, Nazi Almanyası generali (d. 1892)

• 1991 - Max Frisch, İsviçreli yazar (d. 1911)

• 1992 - Muammer Hacıoğlu, Türk şair (d. 1945)

• 1997 - Alparslan Türkeş, Türk asker ve siyaset adamı (d. 1917)

• 2004 - Tevfik Lav, Türk teknik direktör (d. 1959)

• 2007 - Ayhan Yetkiner, Türk gazeteci (d. 1929)

• 2007 - Bob Clark, Amerikalı film yönetmeni (d. 1941)

• 2011 - Walter Scott Columbus, Amerikalı baterist (d. 1956)

• 2014 - İsmet Atlı, Türk güreşçi ve halk ozanı (d. 1931)

• 2017 - Giovanni Sartor, İtalyan siyaset bilimci (d. 1924)

• 2020 - Luis Eduardo Aute Gutiérrez, İspanyol şarkıcı, söz yazarı, film yönetmeni, aktör, heykeltıraş, yazar ve ressam (d. 1943)

• 2020 - Philippe André Eugène, Baron Bodson, Belçikalı politikacı ve iş insanı (d. 1944)

• 2020 - Thomas John Dempsey, Amerikan Futbolu oyuncusu (d. 1947)

• 2020 - Xavier Dor, Fransız embriyolog ve aktivist (d. 1929)

• 2020 - Leïla Menchari, Tunuslu tasarımcı ve dekoratör (d. 1927)

• 2020 - Marcel Moreau, Belçikalı yazar (d. 1933)

TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER

• NATO Günü

• Mayın Bilinci Geliştirme Günü

• Deniz Şehitlerini Anma Günü

• Dünya Sokak Hayvanları Günü

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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