Tarihte bugün ne oldu? 29 Ağustos tarihinde neler oldu?

Takvimin sıradan bir günü gibi görünen 29 Ağustos, aslında tarihin seyrini değiştiren pek çok önemli olaya ev sahipliği yapmıştır. Türkiye'de ve dünyada yaşanan siyasi, toplumsal ve kültürel gelişmeler bu tarihi özel kılmaktadır. "Bugün tarihte neler oldu?" sorusunun yanıtı için detaylar haberin devamında.

OLAYLAR

1521 – Osmanlı ordusu, Belgrad'ı fethetti.

1526 – Kanuni Sultan Süleyman, Mohaç Meydan Muharebesi'nde Macar ordusunu yenilgiye uğrattı.

1541 – Osmanlılar, Budin'i ele geçirdi.

1756 – Prusya Kralı II. Frederick, Saksonya'ya saldırarak Yedi Yıl Savaşları'nı başlattı.

1825 – Portekiz, Brezilya'nın bağımsızlığını tanıdı.

1831 – Michael Faraday, elektromanyetik indüksiyonu keşfetti.

1842 – I. Afyon Savaşı'nı sonlandıran Nanking Antlaşması, İngiltere ile Çin arasında imzalandı.

1855 – Osmanlı'da ilk telgraf görüşmesi gerçekleşti; Kırım Savaşı savaş haberleri Şumnu'dan İstanbul'a iletildi.

1885 – Gottlieb Daimler'e ilk motosiklet patenti verildi.

1898 – Goodyear şirketi resmen kuruldu.

1907 – Québec Köprüsü inşaatı sırasında çöktü; 75 işçi hayatını kaybetti.

1915 – İkinci Anafartalar Muharebesi'nde Osmanlı, zafer kazandı.

1918 – Polonya bağımsızlığını ilan etti.

1924 – Almanya, Dawes Planı'nı onayladı; savaş tazminatı ödeyecekti.

1929 – Graf Zeppelin hava gemisi, 21 günlük dünya turunu tamamlayıp Lakehurst'e döndü.

1933 – Almanya'da Yahudiler toplama kamplarına gönderilmeye başlandı.

1938 – Nazım Hikmet, orduyu kışkırttığı gerekçesiyle 28 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

1947 – ABD'li bilim insanları, plütonyumu parçalayarak nükleer güç üretmeyi başardı.

1949 – Sovyetler Birliği, ilk atom bombasını Kazakistan'daki Semipalatinsk'te test etti.

2005 – Katrina Kasırgası, ABD'nin Gulf Coast bölgesine büyük zarar verdi; binlerce kişi ölüme ve çok sayıda kişi evsiz kaldı.

2021 – Türkiye, Afganistan'daki vatandaşlarının tahliyesini başarıyla tamamladı (29 Ağustos 2021 itibarıyla).

DOĞUMLAR

1632 – John Locke, İngiliz filozof.

1809 – Oliver Wendell Holmes, Amerikalı yazar.

1915 – Ingrid Bergman, İsveçli sinema oyuncusu.

1923 – Richard Attenborough, İngiliz aktör ve yönetmen.

1956 – Viv Anderson, İngiliz futbolcu.

1958 – Michael Jackson, ABD'li müzisyen.

1967 – Jirí Ruzek, Çek fotoğrafçı.

1973 – Thomas Tuchel, Alman teknik direktör.

1974 – Muhammet Ali Kurtuluş, Belçikalı futbolcu.

1977 – John Hensley, ABD'li oyuncu.

1978 – Volkan Arslan, Türk futbolcu.

1993 – Liam Payne (One Direction şarkıcısı)

ÖLÜMLER