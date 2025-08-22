22 Ağustos, takvim yapraklarında sıradan bir gün gibi dursa da, geçmişin derinliklerine bakıldığında hem Türkiye'de hem de dünya genelinde önemli dönüm noktalarına ev sahipliği yapmış anlamlı bir tarihtir. Bu gün, tarih sahnesinde iz bırakan olaylarla hafızalara kazınmış, toplumsal, siyasal ve kültürel gelişmelerin şekillendiği anlara tanıklık etmiştir. 22 Ağustos ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Tarihte bugün ne oldu? 22 Ağustos tarihinde neler oldu?

OLAYLAR

1485 – İngiltere'de Güller Savaşı sona erer: Henry Tudor, Richard III'ü Bosworth Savaşı'nda yenerek Tudor hanedanının başlangıcını işaret eder.

1639 – Madras (bugünkü Chennai, Hindistan), İngiliz Doğu Hindistan Şirketi tarafından kurulmuştur.

1642 – İngiliz İç Savaşı başlar.

1779 – James Cook, HMS Endeavour ile Avustralya kıyılarına ulaşır, Yeni Galler'i İngilizler adına keşfeder.

1849 – Tarihteki ilk hava saldırısı: Avusturya, Venedik'e insansız balonlarla saldırır.

1851 – İlk Amerika Kupası düzenlenir; "America" adlı yat, İngiliz tekneleri yenerek kazanan olur.

1864 – İlk Cenevre Sözleşmesi, savaş yaralılarının durumunun iyileştirilmesi amacıyla imzalanır.

1902 – Cadillac Motor Company kurulur; aynı yıl ABD Başkanı Theodore Roosevelt, ilk kez bir otomobille halka görünür.

1902 – Tien Shan dağlarında 7,7 büyüklüğünde Kashgar depremi meydana gelir; yaklaşık 6.000 kişi hayatını kaybeder.

1922 – İrlanda İç Savaşı sırasında Michael Collins suikast sonucu hayatını kaybeder.

1962 – Fransız halkı Charles de Gaulle'e yönelik suikast girişiminde bulunur; başarıyla bertaraf edilir.

1965 – San Francisco Giants ve LA Dodgers arasında ünlü bıçaklı brawl yaşanır.

1968 – Papa VI. Paul, Kolombiya'ya gider; bu, Latin Amerika'ya yapılan ilk papalık ziyaretidir.

1972 – Brooklyn'de gerçekleşen ve Dog Day Afternoon filmine ilham veren banka soygunu girişimi.

1989 – Siyah Panterler'in kurucularından Huey P. Newton, Oakland'da öldürülür.

1992 – Ruby Ridge kuşatmasında FBI, Vicki Weaver'ı vurur; olay büyük tepki çeker.

1996 – ABD Başkanı Bill Clinton, refah reformu yasasını imzalar.

2003 – Alabama Yüksek Mahkemesi Başkanı Roy Moore, mahkemeden İncil on Emir'i anıtını kaldırması emrini yerine getirmediği için görevden uzaklaştırılır.

2004 – Oslo'daki bir müzeden Edvard Munch'a ait "The Scream" ve "Madonna" tabloları silah zoruyla çalınır.

2007 – Irak'ta bir Black Hawk helikopterinin düşmesi sonucu 14 Amerikan askeri hayatını kaybeder.

DOĞUMLAR

Claude Debussy (1862–1918), Fransız besteci.

Deng Xiaoping (1904–1997), Çinli lider ve diplomat.

Dorothy Parker (1893–1967), Amerikalı şair ve yazar.

Ray Bradbury (1920–2012), Amerikalı bilimkurgu yazarı.

Henri Cartier-Bresson (1908–2004), Fransız fotoğrafçı.

John Lee Hooker (1917–2001), Amerikalı blues müzisyeni.

Denton Cooley (1920–2016), kalp cerrahı ve tıp öncüsü.

ÖLÜMLER