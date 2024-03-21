Tarihte bugün ne oldu? 20 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 20 Mart'ta yaşananlar!

20 Mart tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 20 Mart'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 20 Mart tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

1602 - Hollanda Doğu Hindistan Şirketi kuruldu.

1792 - Fransa Millî Meclisi, giyotinle idamı onayladı. Adını, mucidi Fransız doktor Joseph Ignace Guillotin'den alan giyotin, ilk kez 25 Nisan 1792'de kullanıldı.

1815 - Napolyon, Elbe adasından kaçışının ardından, 140.000 kişilik düzenli ordu ve 200.000 kişilik gönüllü güçler eşliğinde Paris'e girdi.

1852 - ABD'de Harriet Beecher Stowe'un ünlü kölelik karşıtı romanı, Tom Amca'nın Kulübesi ilk kez yayımlandı.

1861 - Arjantin'in Mendoza şehri, şiddetli bir depremle büyük hasar gördü.

1899 - Sing Sing Hapishanesi'nde Martha M. Place, elektrikli sandalyede idam edilen ilk kadın oldu.

1913 - Çin Milliyetçi Partisi'nin (Kuomintang) kurucusu Sung Çiao-jen, bir suikast girişiminde yaralandı ve 2 gün sonra öldü.

1916 - Albert Einstein, görecelik kuramını yayınladı.

1922 - ABD'nin ilk uçak gemisi USS Langley hizmete girdi.

1918 - Türk Kadını Dershanesi açıldı. Dershanede yabancı dil, Türkçe ve müzik dersleri ile konferanslar verildi.

1933 - Dönemin Münih Polis Şefi olan Heinrich Himmler, Naziler'in ilk toplama kampı, Dachau Toplama Kampı'nın kurulmasını emretti ve Theodor Eicke'yi de Kamp Komutanı olarak atadı.

1942 - Naziler, Polonya'nın Zgierz kentinde 100 Polonyalıyı bir çalışma kampından alıp öldürdüler.

1942 - Alman SS Birlikleri, batı Ukrayna'nın Rohatin kentinde 600'ü çocuk, 3000 Yahudiyi bir gün içinde öldürdüler.

1945 - Adana - Ceyhan'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem; 39 can aldı, 328 ev yıkıldı.

1956 - Tunus, Fransa'dan bağımsızlığını kazandı. Tunus'un ilk Devlet Başkanı Habib Burgiba oldu.

1969 - John Lennon ile Yoko Ono evlendi.

1977 - "Diyarbakır" adlı yolcu uçağı, İsmail Açan ve Hanefi Güzel adlı 17 yaşındaki iki öğrenci tarafından Beyrut'a kaçırıldı. Olayda pilot Ethem Durak hafif yaralandı.

1981 - Arjantin'in eski Başkanı Isabel Peron, rüşvet suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

1986 - Jacques Chirac, Fransa Başbakanı oldu.

1987 - Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, (FDA) AIDS tedavisinde kullanılan AZT (azidothymidine) adlı ilaca onay verdi. Retrovir adıyla piyasaya verilen ilaç, onaylanmış ilk AIDS ilacı oldu.

1990 - Ferdinand Marcos'nun dul eşi İmelda Marcos; rüşvet, zimmetine para geçirme ve şantaj suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

1995 - Tokyo metrosuna düzenlenen sarin gazı saldırısında 12 kişi öldü, 1300 kişi yaralandı.

1996 - Alternatif Bank, Anadolu Grubu tarafından satın alındı.

1996 - İngiltere'de Hükûmet, deli dana (Mad Cow Disease - MCD) hastalığının insanlara da bulaştığını açıkladı.

1997 - Robert Koçaryan, Ermenistan Başbakanı oldu.

1997 - Avrupa Birliği Ortaklık Komitesi, 106. dönem toplantısı yapıldı.

2003 - Irak Savaşı: ABD, Irak'ı istila etmeye başladı. Bağdad hava bombardıman saldırısına uğradı (Şok ve Dehşet Harekâtı).

2005 - Mersin'de Metropol miting alanında yapılan Nevruz kutlamalarının ardından, Türk bayrağını yere atıp yakma girişiminde bulunuldu. Olay, yurtta infiale yol açtı.

2005 - Japonya'nın Fukuoka şehrinde meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde; 1 kişi öldü, yüzlerce yaralı var.

2006 - Çad'ın doğusunda 150'den fazla Çad askeri, isyancılar tarafından öldürüldü.

2015 - Tam güneş tutulması gerçekleşti. Tam tutulma, Norveç'in kuzeybatısından, İzlanda'nın güneyinden ve Svalbard'tan gözlemlenebildi.

2016 - Galatasaray - Fenerbahçe futbol maçı, İstanbul Valiliği tarafından güvenlik gerekçesiyle iptal edildi. Önce, maçın seyircisiz oynanması yönünde karar alındı. Kısa bir süre sonra ise, 'bombalı araç' istihbaratı üzerine derbi iptal edildi. İstanbul Terör Polisi, TT Arena çevresinde alarma geçti.

DOĞUMLAR

MÖ 43 - Publius Ovidius Naso, Romalı şair (ö. 17)

1606 - Georg von Derfflinger, Brandenburg-Prusya ordusu feldmareşali (ö. 1695)

1612 - Anne Bradstreet, İngiliz-Amerikalı feminist şair (Amerikan kolonilerindeki ilk kadın şair) (ö. 1672)

1725 - I. Abdülhamid, Osmanlı'nın 27. Padişahı (ö. 1789)

1770 - Friedrich Hölderlin Alman şair (ö. 1843)

1780 - José Joaquín de Olmedo, Ekvador devlet başkanı, avukat, politikacı ve yazar (ö. 1847)

1809 - Johann Philipp Becker, Alman devrimci (ö. 1886)

1811 - II. Napolyon, Fransa İmparatoru (ö. 1832)

1828 - Henrik Ibsen, Norveçli yazar (ö. 1906)

1851 - İsmail Gaspıralı, Kırım Tatarı gazeteci (ö. 1914)

1856 - Frederick Winslow Taylor, Amerikalı mühendis (ö. 1915)

1891 - Edmund Goulding, İngiliz film yönetmeni, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni (ö. 1959)

1899 - Cafer Cabbarlı, Azeri şair, yazar, senaryo yazarı ve yönetmen (ö. 1934)

1908 - Michael Redgrave, İngiliz oyuncu, yönetmen ve yazar (ö. 1985)

1911 - Alfonso García Robles, Meksikalı diplomat (ö. 1991)

1915 - Sviatoslav Richter, Ukraynalı piyanist (ö. 1997)

1917 - Yigael Yadin, İsrailli asker ve arkeolog (ö. 1984)

1919 - Gerhard Barkhorn, Nazi Almanyasının Luftwaffe as pilotu (ö. 1983)

1922 - Suphi Konak, Türk siyasetçi (ö. 1964)

1926 - Marge Calhoun, Amerikalı sörfçü (ö. 2017)

1932 - Ryszard Kotys, Polonyalı aktör (ö. 2021)

1937 - Lois Lowry, Amerikalı yazar

1939 - Brian Mulroney, Kanadalı siyasetçi

1940 - Paul Neville, Avustralyalı politikacı (ö. 2019)

1943 - Cevdet Selvi, Türk siyasetçi

1944 - Erwin Neher, Alman biyolog

1945 - Pat Riley, Amerikalı basketbol oyuncusu

1948 - Bobby Orr, Kanadalı buz hokeyi oyuncusu

1950 - William Hurt, Amerikalı sinema oyuncusu

1952 - Sadettin Teksoy, Türk sunucu, gazeteci ve program yapımcısı

1955 - Zerrin Güngör, Türk hukukçu ve Danıştay Başkanı

1956 - Ayşenil Şamlıoğlu, Türk oyuncu, yönetmen ve yazar

1956 - Catherine Ashton, İngiliz politikacı

1957 - Oğuz Haksever, Türk haber sunucusu, muhabir ve editör

1957 - Spike Lee, Amerikalı yönetmen ve prodüktör

1958 - Holly Hunter, Amerikalı sinema oyuncusu

1961 - Mustafa Karataş, Türk akademisyen ve hadis bilgini

1963 - David Thewlis, İngiliz oyuncu

1964 - Natacha Atlas, Mısırlı müzisyen

1976 - Chester Bennington, Amerikalı rock solisti (ö. 2017)

1982 - Fatma Kaplan Hürriyet, Türk siyasetçi

1982 - Tomasz Kuszczak, Polonyalı profesyonel kaleci

1983 - Selin Demiratar, Türk oyuncu

1984 - Christy Carlson Romano, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı

1984 - Fernando Torres, İspanyol futbolcu

1986 - Ruby Rose, Avustralyalı oyuncu, model ve VJ

1987 - Jô, Brezilyalı futbolcu

1989 - Xavier Dolan, Kanadalı aktör ve film yapımcısı

1993 - Sloane Stephens, Amerikalı tenisçi

ÖLÜMLER

1239 - Hermann von Salza, Alman Haçlıları'nın kurduğu Töton Şövalyeleri adlı askeri tarikatın başkanı (1210-1239) (d. 1170)

1413 - IV. Henry veya Henry Bolingbroke, 1399 - 1413 yılları arasındaki İngiltere ve İrlanda kralı (d. 1367)

1568 - Albrecht, Töton Şövalyeleri'nin büyük üstadı ve Prusya'nın ilk hükümdarı (d. 1490)

1619 - Matthias, 1611-1617 Bohemya Kralı olarak hükmetti (d. 1557)

1816 - I. Maria, 1777-1816 yılları arasında Portekiz'in 1815-1816 yılları arasında Brezilya'nın Kraliçeliğini yapmış hükümdardır (d. 1734)

1878 - Julius Robert von Mayer, Alman fizikçi (d. 1814)

1894 - Lajos Kossuth, Macaristanlı siyasetçi (d. 1802)

1897 - Apollon Maykov, Rus şair (d. 1821)

1898 - İvan Şişkin, Rus manzara (peyzaj) ressamı, gravürcü ve teknik çizimci (d. 1832)

1924 - Fernand Cormon, Fransız ressam (d. 1845)

1925 - George Curzon, İngiliz devlet adamı (d. 1859)

1929 - Ferdinand Foch, Fransız asker (d. 1851)

1930 - Hoca Ali Rıza, Türk ressam (d. 1858)

1931 - Hermann Müller, Alman devlet adamı ve Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) lideri (d. 1876)

1934 - Waldeck ve Pyrmont Prensesi Emma, Hollanda Kraliçesi ve Lüksemburg Büyük Düşesi'ydi (d. 1858)

1935 - Jón ?orláksson, İzlanda eski Başbakanı (d. 1877)

1938 - Aleksandr Malinov, Bulgar siyasetçi (d. 1867)

1941 - Oskar Baum, Çek müzik eğitimcisi ve yazarı (d. 1883)

1947 - Victor Goldschmidt, Norveçli mineralog (d. 1888)

1954 - Mehmet Emin Kalmuk, Türk hendese (Geometri) muallimi ve telgraf ve telefon müderrisi (d. 1869)

1962 - C. Wright Mills, Amerikalı sosyolog (d. 1916)

1962 - Hüsrev Gerede, Türk asker ve politikacı (d. 1884)

1971 - Falih Rıfkı Atay, Türk gazeteci ve yazar (d. 1894)

1972 - Marvel Marilyn Maxwell, Amerikan oyuncu ve komedyen (d. 1921)

1984 - Kerime Nadir, Türk romancı (d. 1917)

1987 - Towser, İskoç kedisi (d. 1963)

1990 - Lev Yaşin, Sovyet futbolcu (d. 1929)

1993 - Polykarp Kusch, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1911)

1998 - George Howard, Amerikalı müzisyen (d. 1956)

2004 - Juliana, 1948'den 1980'deki feragatına kadar Hollanda kraliçesi (d. 1909)

2007 - Taha Yasin Ramazan, Iraklı siyasetçi (d. 1938)

2009 - Abdüllatif Filali, Faslı siyasetçi ve diplomat (d. 1928)

2015 - John Malcolm Fraser, Avustralyalı liberal politikacı, eski başbakan (d. 1930)

2017 - David Rockefeller, Amerikalı bir bankacı (d. 1915)

2018 - Dilbar Abdurahmanonova, Sovyet-Özbek kemancı ve orkestra şefi (d. 1936)

2020 - Amadeo Raúl Carrizo, Arjantinli millî futbolcu ve teknik direktördür (d. 1926)

2020 - Muhterem Nur, Türk sinema ve ses sanatçısı (d. 1932)

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